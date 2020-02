“Benj Manalo, nanghinayang sa paghihiwalay ng JaDine”

Nakatrabaho ni Benj Manalo ang JaDine sa OTWOL.

Witness ang stage/TV actor na si Benj Manalo sa pagsisimula ng love story nina James Reid at Nadine Lustre dahil nakasama niya noon ang dalawa sa primetime series ng ABS-CBN na On The Wings of Love.

Ani Benj nang makausap siya ng PUSH sa contract signing niya sa Viva, “Actually, oo. Nakita ko talaga doon kasi lagi naming kasama si James sa tent. Kam¬ing dalawa ni Paeng (isa pang character sa OTWOL) Tapos nakahiwalay si Nadine.”

Napansin din daw niya na nung bandang patapos na ang OTWOL ay nagsimula namang mabuo angrelasyon nina James at Nadine.

“Nung siguro, mga pa-latter part na ng OTWOL days, yon na yung time na, siguro tao lang, mararamdaman mo na parang may something na. Parang di na ‘to lov eteam. Hanggang doon na tumi tent si James sa tent ni Nadine. Na parang, ‘Ah okay. Understandable na ‘to,” kuwento pa ni Benj.

Eh, ano naman ang naging reaksyon niya nang mabalitaang hiwalay na ang dalawa?

Pabirong sagot ni Benj, “Wooh? Talaga? Joke. Alam ko na yon, eh. Na-shock ako kunwari.”

Maging siya nga raw ay naba-bash din ng fans nina James at Nadine lalo na kapag nila-like niya ang posts ng bawat isa.

“May mga buma-bash din sa ’kin kasi nila-like ko yungmga post ni James. May mga buma-bash din naman sa akin sa side ni James pag nila-like ko yung posts ni Nadine. Pareho ko lang naman silang nakatrabaho’t naging kaibigan, so, ano na ‘yon, private life na nila yon and I respect their decision as long as they’re happy,” komento pa niya.

Dugtong ni Benj, “Yon yung pinaka-impor¬ante, kasi siguro sa ’kin amongst anything, importante yung peace of mind ng bawat isa, eh. Siguro yon na yung hindi nati nkailangang matanggal sa mga tao, especially sa industriyang very… ano eh, alam naman na magulo talaga.

“Masakit lang kasi bina-bash ako, ‘Plastic ka! Plastic ka!’ Sabi ko, ‘Where? Wala naman akong plastic. Kasi nila-like ko daw yung mga post ni James. Ahas daw si James. Sabi ko, Ano’ng kinalaman ko dito?’ Ganun din naman sa side ni James kapag nila-like ko yung mga post ni Nadine.”

Hindi naman naitago ni Benj ang panghihinayang sa sinapit ng relasyon ng dalawang dating katrabaho.

“Nakakapanghinayang kasi nakitamo yung growth nung dalawa, eh. Nakita mo mahaln a mahal nila yung isa’t isa. So, nakaka-sad lang.

“To be honest, naging fan ako ng love team nila. Naging fan talaga ako walang ha¬long biro, promise. Naging fan ako kasi, wala eh, nakakakilig sila, eh, on and off cam, that time, sobrang nakakakilig sila.

“And kapag nakikita ko sila lumalabas, makikita ko sila somewhere,they’re still the same people na nakatrabaho ko. Kahit sabihin mong matagal kaming hindi nagkita, ganun pa rin si James,” lahad pa ni Benj.