“Benj Manalo reacts to possible rivalry nila ni Jerald Napoles sa Viva”

Benj Manalo, handa sa pagbabago ng career kaya lumipat sa Viva.

Ang aktor na si Benj Manalo ang personal na lumapit sa mga big bosses ng Viva para magpa-manage. Ginawa niya ito pagkatapos magpaalam sa Cornerstone na naging manager niya ng halos limang taon.

“I wasn’t really expecting anything kasi nung lumapit ako kina boss parang ni-lay down ko lang sa kanila yung cards ko na this is what I want to do, this is how I want to expand my career and all in terms of everything. And ayun, nagkasundo-sundo kami don sa mga gusto naming mangyari. I’m just really happy na I’m here,” masayang pahayag ni Benj pagkatapos ng kanyang contract signing sa Viva nung Huwebes ng hapon.

Ayon naman kay Vincent del Rosario (Viva Films) parang meeting of the minds ang nangyari sa kanila ni Benj kaya napadaliang pagpirma nito ng kontrata.

“Isang meeting lang kami. Madali kapag nakagaanan mo ng loob ang artist, eh, tapos reasonable ang mga nire-request niya and deserving naman yung mga hinihingi niya so madaling ikasa,” wika pa niya.

Sey naman ni Veronique ng Viva Artists Agency (VAA), nakita na niya noon pa man si Benj sa OTWOL kung saan bida ang mga alaga nila sa Viva na sina James Reid at Nadine Lustre, pero hindi niya raw ito in-approach.

“Kasi hindi naman kami parang nama-mirata kasi hindi ko naman alam kung sino yung may kontrata o wala, so pag may lumapit tapos walang sabit, kasi siyempre, you have to be courteous naman don sa ibang managers. Sabi niya, ‘We’re okay, everything, nagpaalam.’ So sabi ko, ‘Let’s help each other.’ So yon,” paliwanag ni Veronique.

Dagdag ding paliwanag ni Benj, “I make it a point naman po na sa previous management ko na naging maayos po yung paghihiwalay po namin. Kasi maliit lang naman po yung industriya and maganda din naman po yung naging treatment nila sa akin and everything. It’s just that andon ako sa phase ng life ko na mas gusto ko talaga pong mag-expand sa career.”

Eh, ano naman ang reaksyon niya na parang magkakaroon sila ng rivalry sa Viva ni Jerald Napoles since pareho silang singer-stage actor na tumawid sa film and TV?

“Actually, hindi ko naman talaga nakikitasi Je na kompetisyon. Ever since, nung 2015, siya pa mismo ang nag-recommend sa akin na kunin ako sa Rak of Aegis kasi that time namomroblema na silang dalawa ni Pepe Herrera sa career nila kasi pareho na silang nagbo-bloom that time.

“And given that kind of welcome sa akin ni Je it’s something that I treasure and I don’t see him as a competition. Kung may kompetisyon man, gusto namin kasi lahat ay umangat nang umangat. Hindis howbiz na sagot yon ha, promise. Gusto naming magtulungan talaga – kahit si Kim (Molina) – pare-pareho kami ng mindset.

Iginiit din ni Benj na malayong ma-threaten sa kanya si Jerald and vice versa.