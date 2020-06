“Boom Labrusca, dumanas ng anxiety habang naka-quarantine”

Apektado din ng halos apat na buwang lockdown ang income ni Boom Labrusca.

Inamin ng aktor na si Boom Labrusca na dumanas siya ng anxiety habang naka-quarantine kasama ang asawang si Desiree del Valle. Ang pag-amin ay ginawa ng tatay ni Tony Labrusca sa Facebook Live ni Ogie Diaz a few days ago.

Pagtatapat ni Boom, “Nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako niyan. Kung anu-ano yung naiisip ko, pero bumitaw ako kaagad eh, kasi yon nga, nakatulong sa akin yung exercise. So ako, exercise lang ako nang exercise at yon natanggal siya.”

Inilarawan din ni Boom ang ilan sa mga nararamdaman niya habang pinagdadaanan ang anxiety.

“Hindi naman siya ganun ka-ano, kasi dalawa yan, eh. Meron kang anxiety tapos nade-depress ka, hindi naman ako umabot sa ganun. Yung anxiety ko parang pag meron akong naiisip nire-research ko kaagad, binabasa ko kaagad – ano ba yung ibig sabihin nito, ano ba yung mangyayari?

“Tapos sa isang araw yon lang yung naiisip ko at para kang napapraning. Tapos nakakalunod siya – literal na parang nalulunod ka sa tubig. Ganun yung mararamdaman mo pag isip ka na nang isip.

“Tapos parang kailangan mo ng air, kailangan mo ng space, kasi parang feeling mo lumiliit yung mundo, yung kapaligiran mo. Umabot ako sa ganun,” kuwento ng aktor.

Paano ba niya nalabanan at napagtagumpayan ang anxiety attack?

“So ang ginawa ko, tumakbo ako sa parking, nag-push up ako dito, nag-jump rope ako. Pinawis ko siya nang pinawis hanggang sa naging normal ako ulit at nag-let go ako,” tugon niya.

“Tapos dasal ako nang dasal, itinaas ko na lahat sa Kanya, sabi ko, ‘Lord, kung anumang nangyayari ngayon bahala na po Kayo sa amin.’ Ganun lang, tapos nawala na kaagad,” dagdag ni Boom.

Dahil halos apat na buwan nang naka-quarantine dahil sa COVID-19 ay aminado rin si Boom na malapit na nilang magalaw ni Desiree ang kanilang savings.

“Malapit na kami sa ipon, may savings ka, eh, di ba? Tapos meron kang pang gastos. To be honest, siyempre naka-tatlong buwan na tayong mahigit, papasok na tayo sa four months, malapit na kami sa savings,” lahad ni Boom.

“Kasi isipin mo, January to June, anim na buwan na halos walang trabaho mabigat yon, ha. Actually ako nga, eh, gusto kong sabihin yon sa mga per day na mga kasamahan ko, yung mga walang kontrata,di ba? Sana okay kayong lahat, sa mga per day (artists) na tulad ko. Kasi I’m sure nag-iisip na yan na kapag wala pa tayong trabaho after two to three months, medyo mahihirapan na talaga.

“I hope okay kayong lahat, yung mga katulad kong per day. Pray lang tayo at sana malampasan natin ito,” sambit pa niya.

Ipinagpapasalamat naman ni Boom na kasama niya sa bahay si Desiree na malaki ang naging tulong para hindi siya malungkot.

“Buti na lang kasama ko ang asawa ko kung hindi baka hirap na hirap ako. Isipin mo yung mga na-quarantine sa condo na solo lang sila, I’m sure napakalungkot, di ba? Kaya ako thankful ako na nandito yung asawa ko,” huling pahayag ni Boom.