“Buhusan sa set ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ for fun lang ayon kay Arjo Atayde”

Arjo Atayde, di alam bakit kailangan gawing isyu ang biruan sa set ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’

Pinatotohanan ni Arjo Atayde ang nangyayaring buhusan ng tubig sa set ng FPJ’s Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin na napapanood sa ABS-CBN tuwing gabi.

Pero ani Arjo, biruan at for fun daw lang ang nangyayaring buhusan sa taping ng Ang Probinsyano .

“Yeah, na-experience ko siya,” patatapat sa entertainment press ni Arjo pagkatapos ng presscon at launching ng Beautederm sa kanilang bagong produkto na tinawag na Spruce & Dash.

Dagdag pa ng aktor, hindi raw dapat gawan ng isyu ang buhusan sa set ng Probinsyano dahil ito ay for fun lamang.

“It’s for fun, so I don’t get the issue,” wika pa niya.

Kasali din ba siya sa buhusan?

“Hindi naman ako… and they witnessed it. It’s for fun, so…” tugon ng aktor.

Hindi rin daw naman ito naging big deal sa mga katrabaho ni Coco dahil matagal nang kasa-kasama ng aktor ang mga nakakabiruan nito sa set.

“No! Because these people have been working for him for years,” pagdidiin pa ni Arjo. “Kung ano yung tingin ni Coco from Juan Dela Cruz na kinuha niya (yung staff, crew) all the way to Probinsyano, so they already have a certain working relationship that everyone who went to Probinsyano can attest to it.

“I’m just saying na I’ve witnessed that and I’m speaking from what I’ve actually experienced. It’s for fun,” pahayag pa ni Arjo.

Sa tingin ba niya na-offend ni Coco ang mga kasamahan niya sa show dahil ginagawa niya?

Tugon niya, “Hindi po. It’s for fun. It’s nothing, it’s a joke!”

Sa palagay niya, bakit naging negatibo ang dating sa tao ng pagbibiro ng Ang Probinsyano lead actor?

“Showbiz!” Ang pagkikibit-balikat niyang reaksyon.

When asked kung wala ba siyang nabalitaan na may nagreklamo sa pagbibiro ni Coco, ani Arjo, hindi raw niya alam.

“I haven’t been there in a long time. Wala na po ako sa Probinsyano and they’re running for four years and I was there for two years only. So, I have no clue, I just know they’re okay and they’re all biking, yon lang ang alam ko.

“Hindi naman po ako nakikitsismis talaga sa mga bagay-bagay at saka ayoko ring ma-isyu. I never had issues with anyone or whatever, basta I’m just telling what I actually experienced,” paliwanag ng aktor.

Samantala, si Arjo ang brand ambassador ng pinakabagong line of products ng Beautéderm na kung tawagin ay Spruce & Dash.

Ang Spruce & Dash ng Beautéderm ay isang patented line of products na dinivelop at nilikha ng president at CEO ng Beautéderm na si Rhea Anicoche-Tan para sa mga kalalakihan.