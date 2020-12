“Buntis? Alex Gonzaga, sinagot ang tanong ng kasamahan kung nagdadalang-tao siya”

Hindi napigilan ni Alex Gonzaga na sagutin ang tanong tungkol umano sa pagdadalang-tao.

May nakakatawang sagot ang aktres at TV host na si Alex Gonzaga sa tanong ng isa niyang kasamahan sa trabaho na may kinalaman sa pagdadalang-tao.

Ani Alex, tinanong siya kung buntis siya – dahilan para sagutin niya ito na pagkain ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan at hindi bata gaya ng inaakala nito.

“Kapag kino-congratulate ka na ng katrabaho mo dahil akala nila buntis ka…” saad ni Alex.

Dagdag pa ni Alex, kailangan niya umanong pumunta sa banyo para “ilabas” ito. “Ghorl, kailangan ko na talaga pumoops! Dalang ta* po, hindi dalang tao,” aniya.

Tingnan ang post ni Alex sa ibaba:

Kapag cinocongratulate ka na ng katrabaho mo dahil akala nila buntis ka… Ghorl kelangan ko na talaga pumoops! Dalang ta* po hindi dalang tao… 🤣 — Alex Gonzaga (@Mscathygonzaga) December 15, 2020

Engaged si Alex Gonzag sa kanyang longtime boyfriend Mikee Morada. Sa ngayon, wala pang petsa ang kasalan ng dalawa.

Samantala, kasalukuyan namang ipinapagawa ni Alex at Mikee ang kanilang magiging future home bilang mag-asawa.