“Carla Abellana proud of boyfriend Tom Rodriguez’s fundraising efforts through drawing”

Tom Rodriguez draws more than 100 portraits for the benefit of drivers, street vendors, and construction workers whose livelihood was affected by ECQ.

Last April, Tom Rodriguez joined a fundraising effort called Guhit Pantawid: Portraits for a Cause which allows the public to give a minimum donation of P500 and in return, receive a portrait of themselves. This was for the benefit of drivers, street vendors and construction workers whose livelihood was affected by the enhanced community quaratine. Last May 30, Carla Abellana shared on her Instagram account just how much effort Tom has been putting into the more than 100 portraits that he promised to make. Carla shared how much she admires her boyfriend for finding the time to still take care of different chores around the house despite his pending workload for charity.

She wrote,

“Bilib ako dito. Mahigit isang buwan na niyang pinaghihirapan at pinagpupuyatan ang #GuhitPantawid ✍🏻 Nagagawa parin niyang gumising ng maaga kahit puyat siya dahil dito, maghugas ng mga pinggan, magpakain ng mga aso, mag walis, mag mop, mag sort ng basura at tapon ng basura, maglinis ng mga wiwi at poopoo ng mga aso, mag grocery run, atbp… kahit mahigit isang daang larawan ang kailangan niyang tapusin. Na walang bayad yan ha. Akala ng marami nagbayad sila kay Tom para gawin ang larawan nila. Hindi po. Ang panggastos po ng mga tsuper at street vendors ang binayaran niyo po. Hindi po ang larawan niyo na gawa ni Tom. Libre niya pong ginagawa ito para sa inyo.

.

Alam niyo po bang minsan inaabot po siya ng tatlong araw para tapusin ang isang larawan lang? Opo. Dahil hindi po niya dinadaya ang mga larawan ninyo. Hindi po di-copy paste at basta-bastang tracing lang po. Iba’t-ibang istilo pa po ng pag drawing ang ginagawa niya. May mala-anime, may ala-disney, may ala-watercolor, atbp. Ang galing. May kanya-kanya pa pong request yan kung paanong itsura ang gusto nila ha. Bawat isa pinapa-aprubahan niya pa sakin na hindi ko naman alam kung bakit eh wala naman akong alam diyan.

.

Basta ang alam ko lang lahat maganda. Kaya pasensya na po kung medyo natatagalan. Hindi din po namin inakalang ang dami pong mag-dodonate kay medyo nabigla po siya. Pero maraming salamat po. Konting hintay nalang po at makukuha niyo narin po ang inyong #GuhitPantawid”