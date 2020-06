“Cast ng ‘Love Thy Woman’, ibinahagi ang mahigpit na health protocols sa kanilang pagbabalik”

All set na ang mga bituin, staff at crew ng ‘Love Thy Woman’ sa kanilang pagbabalik.

Labis na pinaghandaan ng mga bida ng Kapamilya show na Love Thy Woman ang muling pagbabalik nila sa taping matapos ang mahigit na tatlong buwan na lockdown dahil sa COVID-19.

Sa online kuwentuhan kasama ang mga bida ng Kapamilya series, ibininahagi nina Ruffa Gutierrez, Sunshine Cruz, Eula Valdez at Zsa zsa Padilla ang new normal sa set para sa kanilang pagbabalik-trabaho.

Una na Dito si Zsa Zsa na nakabalik-trabaho na noong nagdaang lingo sa “ Asap Natin ‘To ”.

“Sa ASAP, very strict sila manong guard. I have the nearest dressing room to the studio, sa main door kung saan pumapasok ang audience. It’s just a few feet away from my dressing room pero pinagsasabihan ako ng guard na mag-mask ako talaga. Ang ganda kasi malapad naman yung hallway, may mga arrows talaga. Susundan mo kung saan kayo maglalakad at hindi kayo magsasalubong,” sabi pa ni Divine Diva.

“On stage, we have social distancing of six feet. Habang nasa stage kami, kasi siyempre sometimes, you’re active, you’re moving, you’re performing, yung mga tao namin nandoon sa harap and nire-remind kami na maglalayo. Hindi pala enough na [maliit lang] yung distansya kasi sa ASAP, when we are onstage, we are no longer wearing masks.”

Ramdam din ng Kapamilya singer-actress ang malaking adjustment sa kanilang trabaho at pag-adapt sa new normal.

“Yung mga protocols sinusundan. Finafollow namin yung health and safety board kung ano ang sinasabi doon. I feel confident naman na it’s a safe work environment. Nakakapanibago.”

Si Ruffa naman, naghanda rin sa kanilang pagbabalik, dito ikinuwento niya ang iln sa kanilang paghahanda oara sa show.

“We have not resumed taping yet for Love Thy Woman but as early as now, we are already in self-isolation. We are already preparing for when we are going to tape again. Lahat kami talagang naghahanda na ngayon pa lang. We are already memorizing our lines. We are already preparing our outfits. Para dala-dala ko na lahat ng kailangan ko for the whole few weeks that we will be taping,” sabi pa ni Ruffa.

“We just want to assure you that when we start taping, we are gonna be following the safety protocols of the government. We are gonna make sure that there’s social distancing and it’s gonna be really exciting.”

Todo adjust rin ang aktres na si Sunshine sa new normal activity nila sa set, kuwento niya isa sa paghahanda niya ang pag aaral mag make-up para sa sarili.

“Yes, limited na yung makakasama namin kaya ako nag-aaral na rin ako kung paano mag-make up kasi sa tanda kong ito, hindi ako marunong mag-make up sa sarili ko. Maraming adjustments sa amin. I’m sure naman kasi para kaming pamilya sa Love Thy Woman, magtutulungan naman kami. Alam ko tutulungan ako nila Yam, nila Miss Eula kung kailangan ko ng tulong maglagay ng kilay. Yun ang nakakatuwa sa amin kasi isang pamilya kami at nagsusuportahan kami at nagtutulungan,” sabi pa ni Sunshine.

Bago pa man ang new normal, independent na rin daw si Eula na no need na mag adjust sa set up kundi kailangan mag adjust na lang sa health protocols.

“Ako naman ever since, ako ang nagda-drive papuntang taping. Wala akong PA. Mas sanay ako na ako nagbibitbit ng gamit ko. Ako din nagme-make up. Wala naman masyadong adjustment. Sanay ako mag-isa.”