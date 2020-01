“Catriona Gray, may update sa kalagayan ng mga magulang sa Australia sa kasagsagan ng bushfires”

Nanawagan si Catriona Gray sa mga may kakayahang mag-abot ng kanilang donasyon para sa mga apektado ng bushfires sa Australia.

Tiniyak ni Catriona Gray sa mga fans na ligtas ang kaniyang mga magulang sa kasagsagan ng kalamidad ngayon sa Australia. Sa episode ng Magandang Buhay nitong Biyernes, January 10, tinanong ng mga momshie hosts ang beauty queen tungkol sa kalagayan ng kaniyang mga magulang.

“Devastating talaga yung situation doon sa Australia. Pero yung mga magulang ko, thank goodness, they’re very far from the affected areas,” pahayag ni Catriona.

Kasalukuyang nasa malawakang bushfire pa rin ang malaking bahagi ng Australia, na nagsimula di umano noong Nobyembre pa ng nakaraang taon. Nitong kamakailan ay ilang local at international celebrities na rin ang nagpaabot ng kanilang tulong para sa mga naging apektado nito.

“If we could give whatever we could to the bushfires in Australia. Whether it be a small donation, it goes primarily to the families who have been displaced, who have lost all their homes, and are in very affected areas,” panawagan ni Catriona habang nasa episode ng morning talk show.

[embedded content]

Samantala, mapapanood si Catriona bilang host sa isa sa mga segment ng It’s Showtime na ‘Mini Miss U’. Ayon sa beauty queen, ito ang kaniyang unang beses na mag-host para sa isang noon time show sa telebisyon.

“Actually super excited also super nervous din. Kasi it’s my first time hosting doon sa noontime show. But I was actually excited for the opportunity because I knew that I would be given a chance to grow, to really learn.

“I felt like sobrang welcome ako doon sa family nila. And they were all very welcoming with me, very kind,” ani Catriona.