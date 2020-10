“Catriona Gray welcomes Rabiya Mateo to MUP sisterhood”

Catriona Gray congratulates Rabiya Mateo for winning Miss Universe Philippines.

Matapos koronahan bilang bagong Miss Universe Philippines, isang pagbati ang ipinaabot ni 2018 Miss Universe Catriona Gray sa kapwa beauty queen na si Rabiya Mateo.

Sa pamamagitan ng Twitter, agad na bumati si Gray para kay Mateo.

“Congratulations to our new queen Rabiya!!! Welcome to the sisterhood! Excited to witness your journey! 🇵🇭” post ni Catriona sa Twitter.

Congratulations to our new queen Rabiya!!! Welcome to the sisterhood! Excited to witness your journey! 👑🇵🇭 https://t.co/z4pkmU31bt — Catriona Gray (@catrionaelisa) October 25, 2020

Bukod kay Rabiya, isang heartfelt message naman ang ipinaabot rin ng beauty queen sa kanyang successor na si 2019 Miss Universe Philippines Gazini Ganados na pinayagan ng Binibining Pilipinas Charities na isalin ang korona sa bagong Miss Universe Philippines sa bagong organisasyon.

“Taking a moment to shine a spotlight on our queen Gazini Ganados. Thank you for bringing pride to our country” sabi pa ni Catriona na may pahabol na “Keep Shining Queen”.