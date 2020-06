“Celebrity athletes Migs Villasis and Genesis Redido bibida na rin sa Pinoy BL series na ‘In Between’”

Celebrity Athletes Migs Villasis and Genesis Redido sasabak sa acting sa bagong BL series.

Hindi na lang mga artista ang gumagawa ng mga nauuso ngayong Pinoy Boy-Love (BL) series sa bansa na napapanood sa internet. Sa pinakabagong BL series na pinamagatang ‘In Between: Sa Pagitan ng Kumusta at Paalam’ ay dalawang celebrity athletes ang bibida.

Ang bagong recruit ng BL world na tinutukoy namin ay ang volleyball cutie ng UST Golden Spikers na si Genesis Redido at ang basketball player ng Trinity College at aspiring actor na si Migs Villasis.

Ayon sa Uncle Scott Global Produtions, Unframed Film Production, at Fringe Multimedia Production, ang In Between ay magbibigay ng bagong lasa ng Pinoy BL series sa audience.

“Ang series na ito ang babago sa laban ng kaliwa’t kanang pag-usbong ng mga online series kung saan dalawang lalaking bida ang mai-inlove sa isa’t isa.

“Hindi ito tulad ng mga naunang mga serye na sumesentro sa kilig at harutan. Ito ay may halong tamis at pait ng katotohanang ang sarap ng isang relasyon ay kadalasang nasa gitna lang ng hapdi ng simula at katapusan,” ayon sa producers ng In Between.

Aminado rin ang produksyon ng serye na hindi ganun kadaling pantayan ang mga naunang Pinoy BL series ngayon lalo na’t kasabay pa nito ang napakainit pa ring pagtanggap sa mga foreign BL series kung saan nagsimula ang genre na ito.

Pero sisikapin daw ng In Between na pumagitna sa totoong realidad ng nagaganap sa pagmamahalan ng dalawang lalakeng sinusubukang pagsabayin ang pagtanggap sa kanilang kasarian at pag-iibigang may basbas ng lipunan, upang maka-relate nang mabuti ang mga Pinoy at tuluyang mayakap ang BL sa Pilipinas.

Mapanood na ang In Between sa July sa USPH TV YouTube Channel. The series is directed by Brilliant Juan.