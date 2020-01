“Celebrity Predictions: Sino sa mga love teams ang mae-engage ngayong 2020?”

Dalawa sa mga Kapamilya love teams ang nakikitang ma-e-engage o magpa-planong magpakasal ngayong 2020, ayon sa celebrity psychic.

Nagbigay ng kanilang predictions ang dalawang celebrity psychics na sina Stargazer at Jovi Vargas sa mga Kapamilya stars at love teams para sa taong 2020. Sa episode ng Magandang Buhay nitong Miyerkules, January 1, inisa-isa nila Stargazer at Jovi ang mga Kapamilya love teams tungkol sa nakikita nilang takbo ng kanilang karera ngayong taon.

“Time to do away with the past, ang move on for the better future. Plan with someone na very, very professional para magkaroon ng turn of events ang kaniyang (Liza Soberano) career.

“Maraming pwedeng i-explore para kay Enrique. Yung tandem is always there, pero kailangan niyang mayroong tahaking bagong landas,” hula ni Stargazer para sa LizQuen.

Pinayuhan naman ni Stargazer ang magiging career nina James Reid at Nadine Lustre. “Si James should be embarking kung ano ba ang pinaka-focus niya for 2020. The focus is very important kasi medyo nag-iiba iba ng landas.

“Mangingibabaw si Nadine, at marami siyang project at talagang very promising ang 2020 sa kaniya. Yun nga lang ang magiging kalaban niya is health,” sabi ng celebrity psychic at DZMM anchor.

Magandang taon din ang nakikita ni Stargazer para sa tambalang KathNiel. “Kathryn will have a relationship year. Yung mga relationships niya will be tried and tested… Situations will resolve by itself… Kay Daniel, time for him to study and learn new skill. He should go ahead and explore,” ani Stargazer.

Nang tanungin ang isa pang guest celebrity psychic tungkol sa kung sino sa mga love teams ang may potensyal na maging engaged o magplano ng kasal ngayon taon, sinabi ni Jovi na may dalawang couple siyang nakikita.

“May dalawa akong nararamdaman. Proposal lang naman and planning, medyo kilala ang dalawang yan. Isa sa larangan ng music o may talento sa musika. And then also the other one, kinilalang sexy superhero. Proposal o planning to getting into marriage life,” paliwanag ni Jovi.

Sa parehong episode, nagbigay din sina Stargazer at Jovi ng predictions para sa career ng ilang Kapamilya stars tulad nila Coco Martin, Angelica Panganiban, Dimples Romana, at ng mga momshie hosts.

