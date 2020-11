“Cha-cha Cañete, balik-recording para sa ‘Pasko Pa Rin’”

Isang awiting pamasko ang handog ng former child star na si Cha-cha Cañete.

Balik-recording muli ngayon ang former “Goin’ Bulilit” star and international music artist na si Cha-cha Cañete para sa pamaskong awitin na “Pasko Pa Rin”.

Sa panulat ng award winning composer na si Jungee Marcelo, isang masaya at punong puno ng pag-asa ang awitin ni Cha-cha sa “Pasko Pa Rin”, na napapanahon sa hinaharap natin na pagsubok ngayon dahil sa COVID-19.

Sa panayam, ipinagmalaki ng dating child star ang bagong single na released by Star Music.

“I feel very blessed and happy that I am able to sing a song a song that can help uplift the spirits of people lalo na sa pinagdaraanan natin ngayon, maraming tao ang malungkot and stressed kaya nagpapasalamat ako na nakabuo ako ng song na hindi mag babago ang spirit ng Christmas no matter what experience we’ve been going through,” sabi ni Cha-cha.

Malaki man ang pagbabago sa pag diriwang ng Pasko ngayong taon, para kay Cha-cha, hindi naman mawawala ang true meaning nito, na dapat pa din isapuso ng bawat isa.

“Kasi ang true meaning ng Christmas is the birth of Christ and yun ang sine-celebrate natin, celebrating hope, love, peace and joy dahil ‘yun naman talaga ang true essence of Christmas,” aniya pa.

Sa panayam, binalikan rin ni Cha-cha ang kaniyang favorite memories tuwing sasapit ang Pasko.

“Favorite memory ko is tuwing Christmas, mag-attend kami ng mass and after pupunta kami ng Enchanted Kingdom. Favorite ko siya kasi nagkakasama-sama kami ng pamilya ko, dahil na din sa mahirap makumpleto kami ng family ko po na galing sa iba’t ibang lugar, and like me, mayroon din mga nag-aral and talagang Christmas lang kami nakukumpleto ng family,” throwback kuwento pa ni Cha-cha.

Ang dating Goin’ Bulilit star ay unang sumikat bilang TV Commercial model ng isang sikat na real state company bago sumabak sa mundo ng showbiz.

Nawala man sa limelight, nag-explore ng kaniyang talento ang former child star bilang isang singer. Sa katunayan, taong 2012, Cha-cha released her very first single, “Bakit o Bakit” sa edad na 7 taon.

Bukod dito, nakapag-uwi rin ng karangalan sa bansa si Chacha mula sa 2014 Europop in Berlin, Germany and 2013 World Championships of Performing Arts in Los Angeles, California.

Ngayong November 8, mapapanood na ang official music video ng “Pasko Pa Rin” sa direksyon ni Tofie Runas of Batcave Prod at mapapanood sa YouTube channel ng Star Music.