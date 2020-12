“Charlie Dizon admits she doesn’t want her parents to see ‘Fan Girl’: ‘Kinakabahan pa rin ako’”

‘Fan Girl’ star Charlie Dizon talks about how she felt doing intimate scenes with co-star Paulo Avelino.

Playing the role of fanatical high school fan girl Jane in the Metro Manila Film Festival Best Picture winner Fan Girl was a big leap for Charlie Dizon who is still on a high after starring in the prequel Four Sisters Before the Wedding earlier this year.

“From Four Sisters masayang masaya ako sa naging reactions ng tao kasi grabe din yung pressure na naramdaman ko dahil sobrang iconic nung mga ginampanan namin lalo na yung character ko na si Teddie na ginampanan before ni Ms. Toni Gonzaga. So masaya lang ako na tinatanggap ng tao ng maganda yung mga ginagawa namin. Mas nakaka-inspire na gusto namin galingan. Actually sobrang kinakabahan ako sa mga susunod pero masayang masaya ako sa mga nangyayari,” she shared.

WATCH:

Even after her film raked in almost all the major awards at the MMFF awards night, Charlie said she does not want her parents to watch the film, which includes intimate scenes between her and co-star Paulo Avelino.

“Hindi pa (nila napapanuod). Kinakabahan pa rin ako sa totoo lang. Sinabi ko sa mommy ko na huwag niya panuorin. Pero kasi madami daw nag-me-message sa kanya na mga friends niya kaya nababalitan niya.

“Hindi namin napag-usapan ni Paulo yung mga eksena na yun so for in my case nabigla na lang ako. Pero nagtiwala naman ako kasi alam ko na planado din nila yun and alam nila yung gagawin. Kumbaga na-warning-an naman nila ako dati na parang surprise din para maging raw and mas natural yung magiging reactions ko. Nagtiwala na lang ako kay direk Tonette (Jadaone) and kay Pau na mapapaganda namin yung eksena,” she explained.

The 24-year-old actress said Paulo treated her very well on and off the set of their film. “Naging mabait siya nung shooting namin. Kumbaga naging patient siya talaga at tinulungan niya ako para mas mapaganda yung mga eksena namin. And kahit hindi niya eksena, kahit eksena ko lang, tumutulong siya talaga,” she said.

After screenshots of Paulo in the film surfaced online, Charlie said she hopes the audiences will still patronize and support their film.

“Nung una nakaka-feel bad na yun yung nakikita ng tao, kasi iniisip ko na sana mas makita nila na maganda yung pelikula, mas may storya talaga at mas may sense. Yung iba kasi masaya sila na nakikita na ganun yung kumakalat na pictures. Pero thankful din yun sa mga tao na nanuod legally and talagang nag-stay para panuorin yung pelikula kasi nagustuhan nila yung kabuohan ng pelikula. Kasi minsan yung photos na ganun na-a-out of context sa mismong story. Kumbaga, hindi nila alam ano naman pinanggalingan nung photos na yun kung yun lang yung nakita nila. Pero thank you nga sa sumuporta lalo na nung nakita nila yun,” she adds.