“Charlie Dizon at Nancy Mcdonie, muntik nang magkatrabaho bilang K-pop idol trainees”

Binalikan ng RISE Artist Studio’s film actress na si Charlie Dizon ang minsang pagsubok niyang maging isang K-Pop Idol noon.

Sa naganap na bloggers’ conference nitong Sabado, February 22, ikinuwento ni Charlie ang pagiging trainee niya sa Nega Network sa Korea, kung saan ay ang kaparehang training agency rin ng MOMOLAND member na si Nancy Jewel Mcdonie.

“Dati po nag-training po ako sa Korea, NEGA network po ang pangalan ng agency. Nagpa-audition po kasi sila dito, sobrang ni-novena ko po ‘yun… Si Nancy ka-agency ko dati,” kuwento ni Charlie sa press.

Ayon kay Charlie, hindi niya naipagpatuloy ang career sa Korea dahil sa isyu ng kontrata ng agency at ng POEA (Philippine Overseas Employment Administration).

“Five hundred [auditionees] po kami [noon] tapos ako po yung pinapunta sa Korea. Pero nagkaroon po ng problema sa contract sa POEA. Hindi po nag-match yung contract sa conditions ng POEA, so hindi po natuloy,” kuwento ni Charlie.

Matapos hindi matuloy ang pangarap na maging KPop idol, sinubukan naman ni Charlie na magsimula ulit bilang commercial model at maging TV actress.

“Feeling ko po pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kasi hindi ko na po alam ulit kung paano magsisimula no’n. Parang feeling ko no’n wala na akong lugar sa showbiz dito no’n. Tapos nag-workshop po ako sa Star Magic, nagbayad po ako tapos may nakilala po ako na nagko-commercial, so dinala niya po ako sa agency niya tapos nag-commercial na po ako,” kuwento ni Charlie.

Pagpapatuloy ng aktres, hindi naging madali ang pagsisimula niya sa career niya sa Pilipinas dahil hindi ito buong sinusuportahan ng mga magulang at pinagsasabay niya ito sa kaniyang pag-aaral.

“Everytime na nagvi-VTR ako talaga, nagagalit [ang mommy ko] kasi feeling niya hindi ako nagfo-focus sa school kasi college ako non. Feeling niya yung allowance ko ginagamit ko lang don. Kaya po nung kumikita na talaga ako, ako na po yung nagbabayad ng tuition ko tsaka mga allowance ko, para lang mapatunayan na may silbi yung ginagawa ko, para payagan niya po ako,” kuwento ni Charlie.

Isa si Charlie sa mga bagong inilabas na film actress ng RISE Artist Studio. Aabangan siya kasama ang ilang ka-batch na sina Arielle Roces, Belle Mariano, Daniela Stranner, Gillian Vicencio, Kaori, at Vivoree, sa mga bagong pelikulang ilalabas ng ABS-CBN Films.