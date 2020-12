“Charlie Dizon reveals why she’s thankful to Iza Calzado: ‘Siya yung nag-open din ng door sa akin’”

‘Fan Girl’ star Charlie Dizon shares the story behind her being cast for the movie.

When she was awarded Metro Manila Film Festival Best Actress during the MMFF Gabi ng Parangal last December 27, Fan Girl star Charlie Dizon admitted it was one of the biggest surprises of her career.

“Sobrang saya ko siyempre sa lahat ng nangyayari. Ito yung gusto kong mangyari talaga pero hindi ko in-expect na ibibigay siya so sobrang saya ko and talagang masaya ako na siyempre na yung parents ko masayang masaya. Actually after nung awarding tumawag sila agad sa akin pareho. First time ko narinig na talagang proud na proud sila kaya masayang masaya ako. Gusto ko talaga magpasalamat kay God kasi alam kong siya lahat nag-orchestrate ng lahat ng ito,” she said.

The 24-year-old Kapamilya actress said it was a big enough honor for her to be nominated along with some of the biggest names in the industry.

“Bukod sa masaya ako na nanalo ako, masaya ako na nabibigyan ng chance yung mga baguhan ngayon. Nabigyan din ng recognition. Kasi never ko in-expect na mangyayri yun and ma-lineup pa lang sa mga pangalan ng nominees, sila Ms. Iza Calzado, of course si Ms. Nora Aunor, Ms. Sylvia Sanchez, and si Ms. Ritz Azul mga beteranong aktres and hindi ako makapaniwala na mano-nominate ako alongside their names. Dun pa lang masaya na ako.

“Lalo na yung mommy ko fan ni Ms. Nora Aunor. Linoloko ko siya noon, ‘Mommy, paano ba yan, na-nominate ako katabi ng pangalan ng idol mo?’ Ginaganun ko siya. Sobrang grateful ko sa nangyari and sana maging magandang susi siya para sa career ko. And para mas maging inspired yung mga kabataan na katulad ko na mga nagsisimula pa lang sa pag-aartista. Sana ma-inspire din sila and mas ma-motivate sila na kapag may goal ka talaga paghihirapan mo and may chance tal naga na maabot,” she said.

One of the actresses Charlie looks up to when it comes to acting was also crucial to her landing the lead role in this year’s MMFF Best Picture project.

“Nakasama ko si Ms. Iza sa Pandanggo sa Hukay, yung ginawa namin na film for Cinemalaya tapos yun yung project ko before Fan Girl. After namin gawin yun, biglang may audition for Fan Girl tapos nung sinabi na nila direk na ako yung nakuha for the role, dun na nila sinabi na si Ms. Iza yung nagbigay ng number ko sa kanila, na parang ipa-audition si Charlie kasi narinig niya sa producer ng Fan Girl na naghahanap pa sila ng fan girl, parang ganun. So from the start, sobrang thank you ng thank you ako sa kanya.

“Simula nun ang tawag ko sa kanya siya yung fairy god ate ko. Parang feeling ko siya yung nag-open din ng door sa akin para makilala ko sila direk Tonette (Jadaone). Lagi niyang sinasabi din na masayang masaya siya na ginamit siya ni God as an instrument para kumbaga makatulong din kasi alam din niya na gustong gusto yung project and lagi niya ako kinakamusta actually nung nag-shu-shoot kami. Even before yung announcement (of winners), nag-me-message din siya sa akin na, ‘Kahit anong mangyari proud na proud ako sayo and gusto ko ikaw ang manalo. Magiging masaya ako pag ikaw ang nanalo,’ parang ginanun niya ako. Kaya sobrang thankful ko kay Ms. Iza,” she explained.

