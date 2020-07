“Charo Santos, nag-alay ng panalangin para sa prangkisa ng ABS-CBN”

Nag-alay ng panalangin si Charo Santos para sa mga executives ng ABS-CBN na humaharap sa Kongreso ngayong araw ng Lunes, Hulyo 6.

Sa gitna ng pagdinig para sa prankisa ng ABS-CBN, nag-alay ng dasal ang Chief Content Officer ng kumpanya na si Charo Santos-Concio sa social media.

Ilan sa inalayan ng panalangin ni Charo ay ang kanyang mga kasamahan sa kumpanya na sa kanilang pagharap sa Kongreso ngayong araw ng Lunes, Hulyo 6.

Nanalangin din ang aktres sa lahat ng mga mambabatas para sa isang patas at makatotohanang pagdinig.

“We pray for your mercy, your love, and forgiveness. May your grace and blessings be upon us. May we rest in your unfailing love. We surrender our hearts to you. We lift up to you the men and women of ABS-CBN who are facing the hearing today. And we pray for our dear congressmen, steer their hearts to make decisions in the spirit of fairness and truth,” saad ni Charo.

Bago kinilalang “big boss” ng ABS-CBN, naging matunog na pangalan si Charo sa milyun-milyong Pilipino dahil sa programang “ Maalaala Mo Kaya ” kung saan siya ang nagsisilbing host hanggang ngayon.

Nakatanggap rin si Charo ng iba’t-ibang parangal sa loob ng maraming taon dahil sa husay nito bilang isang aktres.

Muling kinilala ang galing siya sa pag-arte sa pelikulang Eerie kung saan nakasama niya ang Kapamilya star na si Bea Alonzo.