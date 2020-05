“Child actor Onyok Pineda pens letter for his ‘Kuya Coco'”

Launching his acting career at the age of 4, Xymon ‘Onyok’ Pineda penned a touching letter for Coco Martin after the Ang Probinsyano star received a backlash over his speech during the Laban Kapamilya online protest last May 8.

Onyok, who is now 9 years old, first thanked Coco for everything he has done for him in the hand written letter posted on Instagram.

“Kuya Coco, maraming salamat po sa pag-aalaga n’yo sa ‘kin sa taping sa ‘Ang Probinsyano.’ Mas marami po kaming nagmamahal at sumusuporta sa ‘yo. May ginawa po akong sulat para sa ‘yo. Sana po mabasa mo po. God bless you always,” Onyok captioned his post.

“Unang una po sa lahat nagpapasalamat ako kay Jesus dahil ginamit ka po niyang instrumento para makasama po ako sa ‘Ang Probinsyano.’ At nagpapasalamat po ako sa iyo Kuya Cardo dahil hindi lang po artista ang turing mo sa akin, kung hindi parang tunay na anak mo na po ako. Naalala ko pa po tuwing birthday ko po ay binibigyan niyo po ako ng regalo. Pati na rin po pag-Pasko. Tapos lagi niyo po akong sinasama sa tent niyo po. Tapos kapag magkakasama po tayo sa van kapag baklas na po,” the child actor stated.

He added, “Seryoso po, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo po sa akin at sa pamilya ko po. ‘Wag ka na pong malungkot, Kuya Coco. Mas marami po kaming nagmamahal at sumusuporta sa ‘yo. I love you, Kuya Coco! God bless — Xymon.”

Onyok first appeared on the TV series in 2015 and left the show in 2017 to concentrate on his studies. He last worked with Coco in the Metro Manila Film Fest movie Ang Panday in 2017.