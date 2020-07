“Christian Bables, nadismaya sa ‘unfair distribution’ ng kanyang pelikula dahil di daw siya kasing sikat ni Vhong Navarro”

Nais ni Christian Bables na mas maging vocal ngayon sa pagmamahal sa sariling pelikula.

“An official once told me, ‘WALA KANG KARAPATANG MAGSALITA about sa unfair distribution ng sinehan sa pelikula mo (isang pelikulang sobrang mahal ko) dahil HINDI KA PA KASING SIKAT NI VHONG NAVARRO.

“Kahit awang-awa ka sa pelikula mo, wag ka nalang magsalita. Mag focus ka na lang sa pag arte.”

Ito ang matalinhagang post ng aktor na si Christian Bables sa kanyang social media account na tila ang tinutukoy ay ang pelikula niya noon na Signal Rock na ipinalabas during Pista ng Pelikulang Pilipino noong Aug. 15-21, 2018. Ang Signal Rock ay sa direksyon ni Chito Roño.

Bukod sa Signal Rock ay bahagi rin ng 2018 PPP ang mga pelikulang Ang Babaeng Allergic sa WiFi (Sue Ramirez and Jameson Blake), The Day After Valentine’s (JC Santos and Bela Padilla), Unli Life (Vhong Navarro and Winwyn Marquez), Bakwit Boys (Vance Larena, Nikko Natividad, atbp.), Madilim Ang Gabi (Gina Alajar at Philip Salvador), Pinay Beauty (Chai Fonacier at Edgar Allan Guzman) at We Will Not Die Tonight (Erich Gonzales),

“Malalim na nakabaon ito sa akin. Sobra… Hanggang ngayon,” dagdag pa ng aktor.

Hindi naman pinangalanan ni Christian kung sino ang tinutukoy niyang official na pinagsabihan siya noon sa status niya sa industriya ng showbiz.

“Tried to let it slide kasi baka tama siya. Baka mali talaga ako. Pero tama, hindi ako si kuya Vhong. Ako ay ako. Hindi man ako sikat, taas noo kong masasabi na meron din akong mga napatunayan sa larangang kinabibilangan ko, hindi lamang dito kundi pati sa ibang bansa.

“Ngayon ko lang napagtanto, sapat na dahilan na siguro yun upang maipaglaban ko ang pagmamahal ko sa sarili kong pelikula at sa ibang mga pelikulang napagkakaitan ng pantay na pagkakataon, at ang unti unting maibalik ang lakas ng loob at boses na magsalita at ipaglaban kung ano ang tama at nararapat.

“Gusto ko nang mawala ang takot,” huling bahagi ng pahayag ni Christian.