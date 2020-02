“Claudine Barretto, idol ni Direk Sigrid Bernardo kaya gustong igawa ng pelikula”

Direk Sigrid Bernardo, nanghihinayang na di natuloy ang pelikula ni Claudine Barretto sa kanya.

Nalungkot ang director na si Sigrid Bernardo nang hindi matuloy ang movie project nila ni Claudine Barretto. Ang aktres ang dapat sana ay bida ng pelikulang Untrue bago ito napunta kay Cristine Reyes.

“Siyempre nalungkot ako kasi I was really writing the script for her. Siya talaga yung… para sa kanya talaga yon kaya ko ginawa.

“Nalungkot ako, kaya lang… hindi ko alam yung mga issues at ayoko nang makialam. So I just have to move on, ‘Okay, fine, sino ba yung next na artista?’” paliwanag ng lady director.

Hindi raw niya kontrolado na hindi natuloy si Claudine sa latest film niya na palabas pa rin ngayon sa ilang sinehan.

“Yeah, it’s beyond my control and ayoko nang makisali do’n—ganun talaga. So nung binigay sa akin sina Xian (Lim) at Cristine, ‘Sige, pero may mga conditions ako, kasi hindi ko puwedeng i-adjust yung script nang sobra-sobra. Basta yung mga conditions ko kailangan nilang sundin,” lahad pa niya.

Naikuwento rin ng director na nakausap na niya noon si Claudine for the project at excited daw ang aktres.

Aniya, “Excited siya. Excited kaming dalawa. Sayang, pero okey lang, meron pa namang iba.

“Ang ganda nung meet up namin, sobra kaming excited talaga to work together. Excited siya to do the film and yon nga. Ang dami pa namang next time and I’m still excited to work with her.”

Bakit ba gustung-gusto niyang idirek si Claudine?

“Kasi sobrang idol ko si Claudine noon pa, bata ako. Nagagalingan ako sa kanya,” katwiran niya.

Isa sa iniisip ni Direk Sigrid kapag gumagawa siya ng pelikula ay kung magugustuhan niya rin ito personally.

“Life is not short, life is long and you can die tomorrow. At least iyung pelikula, nagustuhan mo siya, saka yung pressure of ang daming critics na puwedeng you’re entitled to your own opinion na puwedeng i-bash.

“Ang pelikula mo, puwedeng hindi maging blockbuster, walang nanonood. But at the end of the day, sino ba yung sina-satisfy mo? Dapat yung sarili mo.

“Basta ako, satisfied ako sa ginawa ko kesehodang hindi siya kumita. Hindi man siya nagustuhan ng critics, at the end of the day, I’m happy kasi gusto ko yung ginawa ko,” paliwanag pa ng director.