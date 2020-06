“Clifford Pusing, masaya sa pagiging trending ng BL series nilang ‘Sakristan’”

Matagal ng pangarap ni Clifford Pusing ang maging aktor.

Biglang sikat ngayon ang triathlete na si Clifford Pusing dahil sa hit na Pinoy BL mini-series na Sakristan na napapanood sa Vincentiments YouTube Channel.

Kinontrata na rin ng Viva si Clifford para maging exclusive artist nila, kasama ang partner nito sa Sakristan na si Henry Villanueva.

Pero bago siya nabigyan ng break sa BL series na sinulat at dinirek ni Darryl Yap ay nagsimula siyang paekstra-esktra lang sa pelikula at sumusubok ding mag-audition sa teleserye. Isinasabay niya ito sa training niya bilang triathlon athlete.

Clifford is only 16 years old na ipinanganak noong August 19, 2003. Menor de edad pa si Clifford kaya kinailangan munang kuhanan ng necessary permit para makapagtrabaho. Habang nagsusyuting ay nakabantay din ang ama ni Clifford na si Michael Susing. Binasa rin munang mabuti ng ama ni Clifford ang script ni Direk Darryl bago pinayagan ang anak na tanggapin ang role bilang si Zach na mai-in love sa kapwa lalaki sa Sakristan.

“Nung nabasa naman po ng dad ko ang buong story ng Sakristan, eh, pumayag naman po siya. Wala naman po kasi siyang nakitang hindi maganda at talagang sinuportahan po niya ako. Parehas ng pagsuporta niya sa akin sa sports ko,” katwiran ni Clifford.

Patuloy pa niya, “Hindi naman po ako nagdalawang isip na tanggapin itong project kasi gusto ko rin po ito, pero siyempre po, dad ko pa rin po ang masusunod kung papayag po siya. Yung mga coach ko naman po, very supportive din po sila sa akin.”

Eh, ano naman ang naging reaksyon ng family niya, mga kaibigan at sports fans na tinanggap niya ang Sakristan?

Sagot niya, “Halo-halo po ang reaksyon nila—masaya, may na-shock. Yung mga cousins ko natuwa naman sila at si Papa naman naman sobrang proud. Yung mga friends at fans ko naman po, sobra supportive po nila.”

When asked sa reaksyon niya na parang nagkaroon siya ng “instant fame” dahil sa Sakristan, ani Clifford, “Halo-halo din po ang reaksyon ko. Hehehe!

“Masaya po ako kasi matagal ko na rin po talagang gusto yung ganito, yung umarte. Twelve years old pa lang ako nung magkaroon ako ng unang TV commercial ko po sa isang chocolate energy drink (Milo). Then, may small stage play din po akong nilabasan. Tapos yun nga, minsan po pa- extra-extra sa mga pelikula.

“Di ko po talaga inasahan na magiging ganito po ako ngayon. Parang panaginip po. Hehehe! May time din po na kinakabahan ako kasi baka di po nila magustuhan ang pag-acting ko kasi po first time ko po na umarte sa ganitong klase ng role,” pahayag pa niya.

Kung dati raw ay walang gaanong pumapansin sa kanya ngayon daw ay dumami na ang nakakakilala sa kanya at libo na rin ang reaksyon ng netizens kapag nagpo-post siya sa Facebook.

“Bago po lumabas yung first episode ng Sakristan ay hindi pa po ako ganoon kakilala. Pero nung napanood po nila ang Sakristan, eh, bigla po talaga dumami ang nakakilala sa akin,” masaya niyang kuwento.

As of this writing, ang first episode ng Sakristan titled Touch-Move ay meron na halos half a million views simula nung ipalabas ito sa Vincentiments YT channel noong May 31, 12 midnight, at for the first time ay naging No. 4 trending BL topic in the Philippines.

Dahil sa papuring natatanggap ni Clifford sa Pinoy BL series kaya balak na raw niyang ituloy ang pag-arte ngayon.

“Opo, plano ko po na ituluy-tuloy ito kung mapagbigyan po uli ako at mabibigyan ng magandang role. Kahit extra lang po ulit, okey lang po sa akin,” lahad pa ni Clifford na aminadong idolo si Coco Martin bilang aktor.

Samantala, mapapanood ang second episode ng Sakristan titled Bangkok sa June 7, 12 midnight sa Vincentiments YT channel.