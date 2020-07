“Coco Martin on Richard Gutierrez: ‘Napaka-humble, napakabait, napakasimple’”

Coco Martin says he is honored to have Richard Gutierrez be part of the ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ family.

“Napaka-humble, napakabait, napakasimple.”

This was how Coco Martin described his new FPJ’s Ang Probinsyano co-star Richard Gutierrez.

In an Instagram video shared by Dreamscape Entertainment, Coco, who is the director and lead actor of the series, said he is honored to have Richard be part of the Ang Probinsyano family.

Richard will play the role of Angelito, a wealthy businessman who will threaten the relationship of Cardo (Coco) and Alyana (Yassi Pressman).

“Yung pagpasok dito ni Richard Gutierrez, talagang pinaghandaan lahat ng creative. Sinigurado namin na mabibigyan namin siya ng magandang kwento,” said Coco.

“Sa haba ng pagsasama ni Cardo at Alyana, ito na siguro ang pinakamabigat at pinakamasakit na maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Dito mararamdaman ni Cardo kung ano ‘yung mga pagkukulang or ano ‘yung mga bagay na wala siya,” he added.

Coco said he admires Richard’s personality and professionalism. He also said that he couldn’t be more grateful that Richard agreed to join his show.

“Sino ba naman ang hindi mangangarap na makatrabaho siya? Napaka-humble pala niyang tao, napakabait, napakasimple. Kahit first day pa lang namin, grabe siya makisama hindi lang sa mga artista kundi sa lahat ng mga staff, crew,” he said.

Addressing Richard, Coco said: “Chard, maraming maraming salamat. Kung alam mo lang, sobrang saya ng lahat ng mga staff, crew, at mga artista na makasama ka namin lalo na na nakikilala ka namin ngayon. Natutuwa kami kasi napakagaling mo makisama.

“’Yung pagiging professional mo, hinahangaan ko iyon. Maraming maraming salamat at pinagbigyan mo kami at pinapangako namin sa ‘yo na pagagandahin natin ang proyektong ito.”

Meanwhile, Richard said he is similarly grateful to work with Coco and the rest of the Ang Probinsyano team.

“Ikinagagalak ko na maging bahagi ng Ang Probinsyano . Alam naman natin na Ang Probinsyano, sa generation namin, ay isang haligi sa action at sa teleserye. Excited ako bilang actor na maging bahagi ng ganitong klaseng show na ilang taon nang tumatakbo and yet number one pa rin,” he said.