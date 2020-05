“Coco Martin receives outpouring of support from ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ family”

People whose lives were touched by Coco Martin have come forward to show support for the Kapamilya actor as shown in the videos posted on the actor’s official Facebook page.

This, after Coco received mixed reactions from netizens for being vocal in expressing his support for his home network—ABS-CBN after its broadcast operations were halted last May 5 following a cease and desist order from the National Telecommunications Commission (NTC).



Some of the people who reached out their support for Coco was his fellow FPJ’s Ang Probinsyano actors.

One of them was John Prats. “Ang pagkakakilala ko sa kanya sobrang mapagmahal, protective. Hindi lang po sa pamilya niya kundi pati sa aming mga kaibigan niya at sa mga kasamahan niya sa FPJ’s Ang Probinsyano. Never niyang inisip ang sarili niya. Lagi niyang iniisip kung ano ang kapakanan ng lahat kaya ‘yun ang hinangaan ko sa kanya at ‘yun ang nagpatibay ng aming pagkakaibigan,” he said.

A story from comedian Nonong Ballinan supported John’s statements as he recalled an unforgettable experience he had with Coco.

“Nasa Sto. Nino kami. Na-stranded kami noon at tumaas ‘yung tubig sa ilog. Hindi ko makakalimutan ‘yung tapang ni Kuya Coco noon na testingin ‘yung tubig kung may makakaraan na. Hindi niya inisip na maaring mapahamak siya pero ang inisip niya, gusto niyang subukan ‘yung tubig na ito para sa lahat ng mga umaasa na pwedeng makauwi para makasama na ‘yung pamilya nila. So ‘nung pumasok siya doon, so ‘nung dumaan siya sa ilog at nakadaan siya sa kabilang parte ng ilog, hindi siya umalis. Ang ginawa, binuksan niya ‘yung headlight niya at itinututok niya ‘dun sa dapat daanan ng mga tao o dapat daanan ng mga sasakyan para makauwi. So ‘dun pa lang, makikita mo na at mararamdam mo kung gaano siya nagmamalasakit sa mga lahat ng taong nakapaligid sa kanya.”

As he is quite new in show business, Nonong also said that Coco became his inspiration. “Dahil sa sipag at pagmamahal niya sa trabaho, ipinakita niya at ipinaramdam niya sa’min kung ga’no mo dapat pahalagahan itong trabaho na ito. Ikinuwento niya sa’min kung ano ‘yung hirap niya at ‘yung mga success na mga nangyari dahil sa dedikasyong ipinakita niya sa trabaho.”

Another co-actor from the series was Angel Aquino who condemned the closure of ABS-CBN’s television and radio operations. “Isang malaking pang-aapi ang ginawa nilang pagpapasara ng ABS-CBN… Hindi kami titigil dahil ang laban ito ay hindi lang para sa amin o sa aming pamilya o sa aming mga kasama. Ang laban na ito ay para rin sa mga Pilipinong naghahangad ng tamang pamamahala at tunay na pamumuno. Karapatan natin ito. Ipaglalaban natin ng tama. Kasama mo ako, Coco. Sinusuportahan kita. Gawin natin ‘to para sa bayan,” she said.

Likewise, veteran actor Jaime Fabregas said that he is behind Coco in this fight for democracy. He said, “Naniniwala ako na ang bawat Pilipino ay may karapatang ihayag ang kaniyang damdamin, sabihing ang kanyang saloobin para malaman ng ating mga kababayan, ng mga nanunungkulan at ng buong mundo kung ano ang tunay na nangyayari rito. Maraming nagbubulag-bulagan, maraming nagbibingi-bingihan pero ako po nandito dahil ipinaglalaban ko rin ang tunay na pinaglalaban ni Coco – ang demokrasya, ang kalayaan ng ating bansa.”

Other netizens who expressed support for Coco included more FPJAP actors like John Medina, Hyubs Azarcon, Bassilyo, Kenken Nuyad, Darwin Tolentino, CJ Ramos, and Lito Cordovilla, as well as the staff and crew of the show such as the make-up artists, writers, and other members of the production team.