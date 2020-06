“Cong. Vilma Santos: ‘Shutdown of ABS-CBN will affect not only its employees but also their dependents'”

Vilma Santos delivered her sponsorship speech for House Bill 4305 on Monday.

Batangas 6th District Representative Vilma Santos delivered her sponsorship speech for House Bill 4305 on Monday, June 1, as the House of Representatives resumed its joint committee hearings for the franchise renewal of ABS-CBN.

In her speech, Vilma highlighted the contribution of ABS-CBN not only to entertainment but also to public service.

“Just for the record, ABS-CBN is already an institution when it comes to television, radio broadcasting, and other areas of communication most especially in the areas of public service. Mahabang panahon na po silang nagse-serbisyo sa paghahatid ng balita, impormasyon at saya sa publiko,” she remarked.

The actress-politician stated that not renewing the franchise of ABS-CBN will not only affect its employees but also those who depend on them.

“Sa ngayon po, marami sa aking mga kasamahan sa industriya ang nawalan na ng trabaho at ang iba naman po ay nakaambang mawalan na rin po ng trabaho. Para po sa kaalaman ng lahat, sa bawat talent po ng ABS-CBN na mawalan ng trabaho, marami pong mga kasamahan nila sa trabaho ang maaapektuhan,” Vilma said.

She added, “Kasama na rito ang kanilang palagiang kasamahan sa trabaho na tinatawag na personal assistant, personal makeup artist, personal stylist, personal designer kasama na rin po ang kanilang mga personal driver at personal helper na ang artista po na personal ang nagpapasweldo sa kanila.”

The actress-politician hopes that the Congress will renew ABS-CBN’s franchise to avoid a further increase of unemployment rate in the country.

“Ako po ay naniniwala na malaki ang magagawa o maitutulong ng Kongresong ito para huwag na pong madagdagan pa ang mawawalan ng mga trabaho. Dahil sa pandemyang ito, marami na pong negosyo ang naapektuhan, nagsara. Sana naman po mabigyan ng pagkakataon ang ABS-CBN na mabalik na sa kanilang operasyon sa mas madaling panahon.”

“Ako po ay naniniwala na ito na ang tamang pagkakataon para tuwirang sagutin ng ABS-CBN ang lahat ng alegasyon na may kaugnayan sa kanilang prankisa at patunayan nila na karapatdapat silang mabigyan ng bagong prankisa ng Kongresong ito,” she stated.

Vilma remarked that she is looking forward to a fair and just hearing for the renewal of ABS-CBN’s franchise.

“Ako po ay umaasa na magkakaroon tayo ng positibo, malaya at makatwirang pagdinig,” she concluded.