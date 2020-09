“Cristine Reyes, di ipaparanas sa anak ang hindi masayang childhood”

Sinabi ni Cristine Reyes na magkaiba ang personality nila ng kanyang anak na si Amarah noong bata siya.

Ayon sa Viva artist at Kapamilya star na si Cristine Reyes, kabaligtaran ng ugali niya noong bata ang ugali ngayon ng anak niyang si Amarah Khatibi, 5years old. Madaldal daw si Amarah samantalang siya ang very quiet noon.

Ani Cristine, “Si Amara, siya yung tipo na kailangan mong pigilan kasi tuluy-tuloy siya kung magsalita. Minsan po kasi inuunahan pa yung teacher niya. So lagi ko siyang sinasabihang, ‘Amarah, you have to listen to your teacher. You have to wait. You have to give chance to your classmates. If it’s their turn, be quiet and let them talk to their teacher,” kuwento ni Cristine nang mag-guest siya Usapang Real Life with LuchiCruz-Valdes nitong September 28.

Dagdag pa niya, “Parang baliktad po kami nung bata ako. Ako kasi super quiet ako sa class. Si Amarah naman, naku, ewan. Hindi ko po alam.”

Katulad ng iba pang mga nanay, naramdaman din ni Cristine na tila napunan ang lahat ng pagkukulang niya sa buhay nang dumating sa buhay niya si Amarah.

“Ito pala yung ibig sabihi ng unconditional love. Kasi hindi mo siya malalaman hangga’t hindi ka pa nagkakaroon ng anak. Nag-iba ang outlook ko sa buhay,” lahad pa niya.

“Hindi na puro me, me, me. Ngayon mas ano… kung ano yung importante sa buhay. Hindi na mga superficial. Meron pa ring superficial but at the same time alam mo na it’s not worth it. Si Amarah yung nagbigay sa akin ng life. Because before, I think I was lifeless sa mga desisyon ko sa buhay,” dagdag pa niya.

Aminado rin si Cristine na kahit may mga material na bagay siyang naipundar noon at okey ang takbo ng kanyang career ayparang hindi naman kumpleto ang kanyang kaligayahan.

Paliwanag niya, “Before kasi, nabibili ko lahat ng gusto ko, ganyan. May trabaho ako, pero hindi ako grateful. Meron akong bahay, pero hindia ko masaya. “Ang ganda ng nangyayari sa buhay ko, tapos sinasabi ng mga tao, ‘You should be happy… you should be happy.’ Pero ang totoo, hindi ako happy. So nu’ng dumating si Amarah sa buhay ko, don yung… Siguro naghahanap akong love and si Amarah yung nakapagbigay sa akin non.”

Ayon pa kay AA (palayaw ng aktres), ipapa-experience niya sa anak ang mga masasayang bagay na hindi niya na-experience during her childhood days.

“Hindi naman kasi ako lumaki na may masayang childhood. So yung mga na-miss ko nu’ng childhood ko, yung mga hinahanap ko nu’ng bata ako,binuhos ko yon kay Amarah. So ngayon, gusto ko lumaki siya kabaliktaran kung paano ako lumaki,” pagtatapat ni Cristine.

“I was isolated, very isolated po. Wala akong kausap sa bahay. Wala akong napagsusumbungan. Wala akong nayayakap, nahahalikan or nasasabihanng ‘I love you,’ ganyan — kuya, ate, mommy, daddy, wala. So yon yung missing part po sa buhay ko.

“Kaya nu’ng pumasok po ako sa showbiz, kilala po akong bratinela, kilala akong awayera, ganyan. Kasi nga hindi naman nila alam ang pinagdadaanan ko sa buhay ko.

“Isolated ako nu’ng bata ako, eh. Walang nagmahal. Walang nag-alaga sa akin. Ako lang nag-alaga sasarili ko. Lumaki ako sa ibang pamilya.

“Nung kinuha ako ng mommy ko, doon po ako naging isolated.Nag-start akong hindi na magsalita for a long, long time,” dagdag na rebelasyon ni Cristine sa kanyang Zoom interview.

Ngayong isa na raw siyang ina ay nag-iba na ang kanyangpananaw sa buhay. Kung anuman daw ang gustong gawin ni Amarah ay 100 percent niya itong susuportahan.