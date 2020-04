“Dalawang showbiz writer magkasunod na pumanaw”

Pumanaw na ang mga batikang writer na sina KC Guerrero at Alex Datu.

Dalawang veteran entertainment writer ang magkasunod na pumanaw ngayong buwan ng Abril. Si KC Guerrero ay namatay noong April 17 na sinundan naman ni Alex Datu na namatay noong April 21.

Komplikasyon sa dalawang beses na atake sa puso ang ikinamatay ni KC na malapit na kaibigan ng dating manager ni Judy Ann Santos na si Alfie Lorenzo na ilang taon na ring namayapa.

Pagkatapos ma-confine sa Capitol Medical Center after nitong ma-stroke last February 3 ay iniuwi si KC sa probinsya niya sa Cabatuan, Iloilo para doon na sana magpagaling.

Naging bed-ridden ito at kailangan ng alalay para makabangon at makapag-wheelchair. April 2 nang dinugo si KC dahil sa stress ulcer at DOA nang dalhin sa ospital.

Naging kontrobersyal si KC dahil sa matinding away nila noon ni Richard Gomez na pagkatapos ng maraming taon ay nagkabati rin.

Si Alex naman ay matagal nang may sakit na diabetes. Matagal na rin niyang idinadaing ang pamamaga ng kanyang paa na isa sa komplikasyon ng kanyang sakit.

Tatlong hospital ang pinagdalhan kay Alex noong April 21 pero walang tumanggap sa kanya. Hiniling na lang niya sa kasamang umaalalay sa kanya na iuwi na lang siya sa tinutuluyang bahay para doon na lang magpahinga hanggang hindi na siya nagising.

Alex will be remembered as one of the members of the showbiz press with a very good singing voice. Nagho-host din siya ng mga events at naging radio host.

Bago siya binawian ng buhay ay natupad ang pangarap ni Alex na makapag-record ng sariling single (kanta). Inilabas niya ito kamakailan lang na may lyrics na, “Just remember me when I’m gone” sa last part ng kanta na tila premonition na rin ng kanyang pagpanaw.