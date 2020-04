“Daniel Padilla apologizes to fans on his birthday: ‘Pasensiya na po, ako ay intindihin niyo’”

Daniel Padilla asks for understanding from his fans while sharing his birthday prayer during his guest appearance on ‘Magandang Buhay.’

As a special guest and birthday celebrator on the April 24 episode of Magandang Buhay , Daniel Padilla was happy to share his thoughts during his 25th birthday. The Kapamilya actor also shared his birthday prayer and took the opportunity to address his fans over his lack of social media presence. DJ’s personal Instagram account has 2.5 million followers with only 60 posts and his last post was dated almost one year ago.

“Maraming, maraming salamat sa panibagong araw, sa bagong umagang ito sa buhay namin. Ito po ay biyaya para sa bawat isa sa amin. Kasabay nito ang aming paghingi ng tawad sa mga pagkukulang namin bilang anak, kapatid, kaibigan, at sa aming kapwa. At sa ganitong panahon naman po, gamitin po kami bilang instrumento at kami po ay malugod na susunod. Dahil iisa lang po ang gusto naming lahat, ang malagpasan ang crisis na ito na puno ng pagtutulungan, pagmamahalan, at siyempre pananalig sa iyo. At sana po ay gabayan niyo ang aming mga bagong bayani, mga frontliners, mga ospital, madaming mga sundalo, ang aming mga kapwa na nahihirapan sa sitwasyong ito. Sila po ay gabayan ninyo at bigyan niyo po sila ng lakas hanggang matapos ang crisis na ito.

“Tayo po sanang lahat ay magmahalan. Panahon na para magkaisa at sana po lahat tayo ay magtulungan mula sa itaas ng ating gobyerno at sa mga tao. Tayong lahat ay magkaisa. Lord, maraming maraming salamat sa lahat, sa isa na naman pong masayang kaarawan at umabot ako sa bente singko. Thank you very much Lord.

“At siyempre hindi ko puwedeng kalimutan, sa aking mga supporters, pasensya na kung sa tingin niyo nagkukulang ako sa panahon ngayon na siguro hindi ako nagpaparamdam sa pag-po-post. Pasensya na ho, ako ay intindihin niyo at mahina tayo sa mga online online social media. Pero hindi niyo man makita ang mga ginagawa ko, tayo po ay hindi titigil tumulong at hindi tayo titigil magbigay saya sa ating kapwa. Kaya maraming salamat sa pag-intindi. Sa aking mga supporters, I’ve missed you all very much. At sana samahan niyo akong mag-celebrate ng birthday ko sa kanya-kanya nating mga tahanan. Kaya all the love, and amen Lord. Thank you very much.”