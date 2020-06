“Daniel Padilla is happy to bond with his siblings during quarantine”

Aside from his siblings, he also got to spend time with his grandmother.

Daniel Padilla shared that he got to spend more time with his siblings during the quarantine.

“Lagi na silang dito muna tumatambay sa bahay. Siguro ubos na rin ‘yung gagawin nila sa bahay nila, dito na lang sila nanggugulo. Pero okay naman dahil hindi naman namin laging nagagawa ito. Alam mo naman lagi tayong wala eh, hindi ba?” he stated in an interview with the online show Rise and Shine.

The actor added that bonding with his family is something that he wasn’t able to do before because of his busy schedule.

“Kaya itong nangyayari ngayon maganda rin kasi family time rin, hindi ba? Hindi naman magandang-maganda ‘yung nangyayari pero siyempre doon sa nangyayaring pandemya ay may maganda pa ring nangyayari sa atin which is ‘yung, ako, nagkakaroon ako ng oras sa pamilya. May mga bagay kaming nagagawa na hindi namin nagagawa dati,” he said.

He was also able to spend time with his grandmother. “Ngayon nakaka-bonding ko si lola at iba pang mga bata sa bahay. So, masaya rin, di ba? Making up for the lost time,” Daniel remarked.

It was also discussed in the show on his being protective of his sisters.

READ: DATE NIGHT! Daniel Padilla brings specially made ‘ayuda’ for Kathryn Bernardo

“Alam namin ang obligasyon namin bilang mga kuya eh, hindi ba? Bantayan ‘yung mga mas nakakabata sa amin. I think it’s automatic sa isang kuya. Kahit si JC protective, siya sa mas bata sa kanya si Magui at Carmela, siyempre mga babae ‘yon. Protective pero hindi ‘yung punto na sakal na sakal na sila, hindi naman. Mas more on ini-explain namin kung bakit kami protective. Alam naman natin ang panahon ngayon,” he relayed.