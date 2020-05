“Daniel Padilla, Joshua Garcia, and Zanjoe Marudo share their thoughts on ‘The New Normal’ in filmmaking”

Recent Actors’ Cue guests Daniel Padilla, Joshua Garcia, and Zanjoe Marudo weigh in the changes in the industry because of the global pandemic.

Daniel Padilla, Joshua Garcia, and Zanjoe Marudo shared their thoughts on how the pandemic has altered everything in the industry and what the new normal is when it comes to shooting projects. The actors guested on Actors’ Cue last May 22 with director Adolf Alix Jr. hosting the live Facebook event as part of the #ExtendThe Love initiative to help displaced film workers that are affected by the lockdown because of the pandemic.

Zanjoe Marudo

“Ewan ko hindi ko pa rin ma-imagine. Marami tayong puwedeng gawin, marami tayong naiisip na idea pero unang una, tulad ko dito ang hina ng internet ko. Paano ako makikisali diyan sa mga trabaho? Kailangan ko lumuwas ng Manila para meron akong malakas na (signal), yung mga ganun. Pero magagawan ng paraan yan. Magagaling naman ang mga tao mag-isip ng concept pero nakakatakot pa rin eh, yung sakit tapos hindi natin alam uuwi tayo.”

Daniel Padilla

“Lalo na ngayon na nangangapa pa tayo sa new normal hindi ba? Testing waters pa talaga tayo ngayon. Pero hindi ko rin alam hanggang ngayon iniisip ko pa kung paano nga ba ang sitwasyon na ito eh. Pero ang pinaka relevant na gawin is to adapt. You have to adapt. Yan ang pinaka kailangan nating gawin kasi if we don’t, wala tayong mapupuntahan.

“Pumasok na tayo sa digital age so iba na talaga dito sa generation natin ngayon, puwede mo na ipakita yung husay mo or sumikat ng hindi kailangan ang tulong ng iba eh. You just need the internet and a concept. Yung mga lumang artista ang meron sila is sinehan. Pero dun mo malalaman yung mga talagang superstar kasi wala pang mga cellphone nun. Lahat pelikula lang at hindi nila gaano nakikita pero grabe ang supporters ng mga ito. Iba rin yung style noon. Parang ang legit ng mga artista noon. At hindi mo basta basta nakikita ang mga artista. Pag nakakita ka eh parang bingo yun. Eh ngayon meron na tayong digital world so dun pa lang, ibang iba na eh. Ang dami na nating platforms ngayon.”

Joshua Garcia

“Kasi sobrang laki talagang pagkakaiba sa dati nating ginagawa sa trabaho yung new normal. Kasi safety first tayo ngayon, mas kokonti tayo ngayon sa trabaho natin so malaki talaga yung pagkakaiba. Pero mag-wo-work at mag-wo-work yung mga yan, mga taong yan. Kahit gaano pa kahirap yung nangyayari sa atin, eh magtratrabaho yang mga yan.”