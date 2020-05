“Daniel Padilla shares his biggest challenge with Kathryn Bernardo: ‘At least na-overcome na naman yung pagsubok na yun’”

Daniel Padilla talks about nine and a half years of working with Kathryn Bernardo on film and TV.

During his recent guesting on the Actors’ Cue Series for the #ExtendTheLove initiative campaign, Daniel Padilla shared that his biggest challenge is after being paired with the same leading lady for majority of his career, Kathryn Bernardo. “Nine and a half years na yata kaming magkasama sa lahat ng rom-com at drama na pelikula. Mahirap kasi ang dami na naming nagawa eh. Ang dami na naming pelikulang nagawa at laging challenge yung, ‘O, paano na ‘to ngayon? Paano niyo iibahin na naman ’to?’ Kaya nung magsisimula kami nung The Hows of Us ang daming mga tanong, ang daming question sa aming dalawa na baka hindi na panuorin or baka hindi na kumita yang pelikula niyo dahil parang lahat ay nagawa niyo na. Dun na siguro papasok yung character nung pelikula mismo kasi dun namin nilalagay na hindi naman kami yun eh. It’s a character na pino-portray namin. So mas challenging siya yet mas satisfying din lalo pag positive yung outcome ng pelikula. At least na-overcome na naman yung pagsubok na yun sa aming dalawa ni Kathryn. Hindi siya madali at kailangan naming trabahuin, kailangan ibahin. Kasi kung pare-pareho lang, wala namang mangyayari na di ba? At kung si Kathryn at si Daniel eh sana reality show na lang ginawa nun,” he shares.

The Kapamilya actor admitted he takes some liberties when fleshing out his role so he can offer something different with each project he accepts and welcomes advice from everyone on the set. “Nagpapasalamat ako siyempre dahil ang laking tulong nga ng mga director namin na dagdag mata ay mas maigi, mas maraming sumisita, mas maganda. Lagi kong tini-take yung mga sita ng tao sa set eh. Kapag sinasabi nila na, ‘Teka DJ parang ginawa mo na yan ah.’ Kahit sila minsan nag-su-suggest sila ng puwede naming gawin. At tinatanggap ko yun kasi siyempre iba yung mata nila eh, iba yung nakikita nila. So as audience din sila. So hindi puwedeng memorize mo lang yung script mo tapos bahala na kung paano mo ibabato. Dapat alam mo rin sa sarili mo paano mo babaguhin itong linya na ‘to? It’s a collaboration din,” he explained.

Regardless of their real-life relationship now, DJ said he has always admired Kathryn Bernardo’s dedication to her craft. “Meron kaming confrontation scene sa bahay nung brownout, sabi ko, ‘Hayup itong si Kathryn na ’to. Paano niya nakukuha at paano niya na-su-sustain yung emosyon at yung haba ng linya na siyempre di ba, pag linagay ko yung sarili ko dun hindi ko ata kaya yun. Isa yun sa na-struck ako sa kanya at isa yun. Yun yung nadadala ka eh, yung emotion na yun biglang makakalimutan mo yung mga camera sa paligid mo biglang, ‘Ano ‘to? Nag-aaway ba talaga tayo?’ Parang alam mo yun?” he shared in his Actors’ Cue session last May 22.

