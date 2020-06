“‘DDS’ or ‘Dilawan’? Vice Ganda comments on being defined by political color”

Vice Ganda comments on being defined as ‘DDS’ and ‘Dilawan’ by his critics.

“Kung meron mang taong nakakakilala sa akin, ako ‘yun.”

These were the words of Vice Ganda as he tackled being branded as “DDS” and “Dilawan” by his critics.

The subject was brought up during the “ Tawag ng Tanghalan ” segment of It’s Showtime when a contestant shared her experience on being bashed online.

Relating to what the contestant has gone through, Vice shared his personal experience on dealing with his critics when it comes to his political stance.

“I feel you and I fully understand your emotions right now. Ang hirap kasi talaga ng maraming tao ang nagdududa sa ‘yo. Ang hirap ‘yung maraming tao na pilit kang hinihila pababa, bina-bash ka, ‘yung may mga taong nagbibigay ng pangalan sa ‘yo na parang kilalang-kilala ka nila.

“Ganiyang-ganiyan din ako. Ang daming taong nag-di-define sa akin, kung sino ako. Nakakatawa nga. ‘Yung mga sa social media — ‘yung mga ‘dilawan,’ tinatawag nila akong ‘DDS’. Iyong mga ‘DDS,’ tinatawag nila akong ‘dilawan,'” he stated.

Despite being hounded by the different opinions of his critics, Vice remarked that the only person who can truly define him is himself.

“Bakit ‘yung mga tao ang nag-di-define sa akin? ‘Di ba dapat ako ang mag-define? At saka bakit ko idi-define ang sarili ko na DDS ako o dilawan ako. Deadma na. Kung iyon ang na sa isip niyo, wala na akong magagawa. Pero kung meron mang taong nakakakilala sa akin, ako ‘yun,” he stated.

Vice then advised the contestant, “Huwag mong tatanggalin ‘yung paniniwala mo at pagkakakilala mo sa sarili mo. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakakilala ng laman ng puso mo.”