“Dennis Padilla, hiling na makasama sa isang proyekto ang anak na si Julia Barretto”

Kapwa nasa isang management team na ngayon ang mag-amang Dennis Padilla at Julia Barretto.

Kasunod ng career move ng aktres na si Julia Barretto na isa na ngayong talent ng Viva Artist Agency, nagpahayag naman ng kaniyang kasiyahan ang ama ng aktres na si Dennis Padilla.

Si Dennis ay isa sa mga halos mag ta-tatlong dekada ng under management ng Viva Artist Agency kung saan siya gumawa ng pangalan at nakilala bilang isang actor-comedian.

Sa panayam ng PUSH , ibinahagi ni Dennis ang kaniyang kagalakan para sa bagong journey ng anak na si Julia.

“Of course happy naman ako, dahil I’ve been a Viva Artist member since 1991, my first 15 movies was with Viva , it was Viva who launched my career via Mandurugas my first solo lead role na Viva produced,” tugon ng aktor sa ating panayam.

Dahil sa career move na ito ng kaniyang anak, pinasalamatan rin ng aktor ang tumatayong tatay-tatayan niya na si Vic Del Rosario na sumuporta sa kaniyang karera para sa suporta na ibinigay naman nito sa kaniyang anak.

“I’m very thankful to boss Vic and now, I’m thankful again to him kasi kumbaga, parang tatay ko na rin si Boss Vic, so parang Lolo na ni Julia ang mag-aalaga sa kaniya with Tita June Rufino, and sila Veronic,” sambit pa ni Dennis.

“Happy ako na nasa Viva Family na si Julia,” aniya pa.

At sa desisyon na ito ng kaniyang anak, naniniwala si Dennis na kailangan bumangon ni Julia at ipagpatuloy pa rin ang karera nito matapos ang franchise denial para sa ABS-CBN.

“Siyempre you have to move on, kasi siyempre nagsarado ABS-CBN, so kailangan mo magtuloy ng paghahanap buhay,” ani Dennis

“So happy ako na nasa Viva kana ngayon. Magkasama na tayo,” sundot pa ni Dennis.

Dahil kapwa nasa isang management group na, isa rin sa inamin ni Dennis ay ang pangarap nitong makasama ang anak sa isang proyekto.

“Oo alam mo dream ko ‘yun e, kasi halos lahat ng bida ng babae naging anak ko na, naging anak ko na si Toni Gonzaga, naging anak ko na si Sarah Geronimo, naging anak ko na si Erich Gonzales, naging anak ko na, si Kathryn (Bernardo), sino pa ba? Lahat na halos ng lead actress naging anak ko na,” aniya.

At kung mapagbibigyan ng tadhana, dream come true umano ito para sa aktor.

“Yung tunay na anak ko na lang hindi ko nagiging anak sa isang movie or sa isang teleserye. So dahil nasa VIVA na kami pareho, the chances are bigger,” masayang tugon ni Dennis na halatang natutuwa para sa anak.

READ: ‘I consider all of them as a whole’: Dennis Padilla, nagbahagi ng throwback pic kasama ang mga anak

“Masaya ‘yun I believed aabangan nila ‘yun dahil tunay na magtatay, lalabas din sa project,” pahayag pa ng aktor.