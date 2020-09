“Dennis Padilla, nag-iwan ng mensahe para kay Jay Sonza kaugnay sa pinakalat na tsismis tungkol sa anak na si Julia Barretto”

Pinabulaanan ni Dennis Padilla ang tsismis na buntis ang anak na si Julia Barretto.

Sa panayam ni Dennis Padilla kay Ahwel Paz sa programang Showbuzz sa DZMM Teleradyo, ikinuwento ng komedyanteng aktor kung paano niya nalaman ang tsismis na nagdadalantao ang kanyang anak na si Julia Barretto.

Ani Dennis, nasa set siya ng bagong seryeng kanyang ginagawa kasama si Ruffa Gutierrez nang malaman niya ang tungkol sa kumakalat na tsismis.

“Actually ang unang nagtanong dito sa akin sa set si Ruffa Gutierrez. Sabi niya sa akin, ‘Kuya Dennis, totoo ba?’” ani Dennis.

Dagdag pa niya, si Julia mismo ang lalapit sa kanya upang magsabi tungkol sa mga kumakalat na bali-balita sakaling may katotohanan ito.

“Sabi ko hindi siguro dahil kung totoo iyan, magte-text din naman sa akin ‘yan na ‘Papa I’m pregnant.’ Wala eh. Tapos nakita ko nga ‘yung litrato ni Julia sa Instagram niya. So fake news talaga,” ani Dennis.

Nag-iwan naman ang mensahe si Dennis para kay Jay Sonza na siyang nagkalat tungkol sa nasabing tsismis.

Sambit ni Dennis, sana ay nilapitan sila ni Marjorie Barretto ng dating brodkaster bago ito nagpakalat ng maling impormasyon sa publiko tungkol sa kanyang anak.

“Ang gusto kong sabihin kay Kuya Jay, ‘Kuya Jay, bago ka sana nag-comment ng ganu’n, sana tinawagan mo naman ako o kaya tinanong mo kay Marjorie o kaya mag-text ka sa kung sino man ang malapit kay Julia para malaman kung totoo o hindi,’” saad ni Dennis.

Pagpapatuloy pa niya: “Kasi parang ang pagkabitaw ni Jay Sonza, parang casual. Hindi siya news type. So ‘yun lang. Siguro ang kulang ni Kuya Jay doon is coordination sa mga magulang tsaka dun sa bata.”

Nang tanungin si Dennis kung may balak siyang magsampa ng kaso kay Jay, saad nito: “Hindi na siguro kasi lalaki namang kausap si Kuya Jay. Mag-uusap na lang kami, tawagan and kung kailangan may mag-apologize, apology lang siguro. Ayos lang ‘yun dahil kaibigan din naman natin si Kuya Jay.

“Hindi pa kasi halos three days na kaming busy na talagang from morning till night kami nagshu-shoot dahil may hinahabol din kaming oras kasi nag-umpisa kami ng teleserye. Tapos naka-lock in pa kami kasi ‘di ba kailangan extra effort kasi artista saka crew ‘yung pagte-taping. Para kang nilalagay sa bubble … kailangan namin mag-concentrate sa trabaho kasi effort ngayon maggawa ng serye.”

Inamin naman ni Dennis na hindi pa sila nag-uusap ng kanyang anak sa ngayon kasi alam niyang si Julia mismo ang lalapit sa kanya sakaling kailanganin nito ng payo mula sa kanya.

“Hindi pa kami nag-uusap. Nag-text lang kami ni Leon kahapon. [Julia’s younger brother]. I also respect the privacy of my daughter. She’s already 23. Adult na iyan eh. Si Julia kapag may hinihinging advice ‘yan, magte-text lang naman sa akin iyan. Hindi ko vino-volunteer ‘yung advice ko kasi adult na siya. Kapag nagtanong lang siya ng ‘Papa what can I do?’ Doon lang ako nag-a-advise,” ani Dennis.

Dagdag pa nito: “Pero ‘yung pinapangunahan, hindi ko ginagawa sa mga anak ko ‘yun. I respect them as a responsible adult. Number two, I respect them as my children.”

Una nang dine-ny ng ina ni Julia na si Marjorie Barretto ang kumalat na tsismis. Nag-react na rin sina Julia at Gerald sa nasabing isyu.