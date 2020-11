“Derek Ramsay at Andrea Torres naghiwalay na nga ba?”

Inunfollow ni Andrea Torres si Derek Ramsay sa Instagram.

Totoo nga kayang hiwalay na ang magkasintahang Derek Ramsay at Andrea Torres? Kung pagbabasehan kasi ang kanilang mga Instagam accounts ay tila may malaking pagkakaiba ngayon kumpara sa dati.

Ayon sa obserbasyon ng maraming netizens, burado na ang mga larawan nilang dalawa na sweet at magkasama kapag tsinek mo ang kanilang IG account na very unusual sa isang couple.

In-unfollow na rin ni Andrea si Derek sa kanyang IG account. Ang inaabangan ngayon ay kung ia-unfollow rin ng aktor si Andrea sa IG account nito. Abangan natin yan.

Samantala, wala pang paglilinaw ang dalawang kampo nina Andrea at Derek kung totoo nga ang balitang hiwalay na sila.

Matatandaang sa previous interview ni Derek ay very vocal niyang inamin na handa na niyang pakasalan si Andrea na nakarelasyon niya simula noong September 2019.

Inamin din ng aktor na si Andrea ang kanyang “panghabambuhay” kaya pinag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal.

“I really feel this relationship is so different from all the others. I don’t know why. I don’t like saying that… I don’t like comparing, but this one is so different,” sabi pa niya noon.

Diin pa noon ng akto, “I’m praying na sana mapunta na ito sa kasalan. Siguro in the next two years, it has to happen.”