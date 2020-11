“Derek Ramsay, sinagot ang ilang komento tungkol sa kanyang dating history”

Tila hindi nagustuhan ni Derek Ramsay ang ilan sa naging komento ng mga netizen tungkol sa kanyang dating history.

Tila hindi nagustuhan ni Derek Ramsay ang ilan sa naging komento ng mga netizen tungkol sa kanyang dating history.

Ito ay sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa diumano’y hiwalayan nila ng aktres na si Andrea Torres.

READ: Derek Ramsay at Andrea Torres naghiwalay na nga ba?

Sa pinakahuling Instagram post ng aktor nitong Nobyembre 16, hindi napigilan ni Derek na sagutin ang ilan sa mga komento tungkol sa nasabing hiwalayan diumano nila ni Andrea.

Isa na rito ang komento na nagsasabing, “I think he’s not into marriage.”

Sagot ni Derek: “I think you are wrong.”

(From Fashion Pulis)

Mayroon ding sinabing “Tapos na po tikman,” na hindi rin pinalagpas ng aktor.

“Bastos,” sagot niya.

(From Fashion Pulis)

Samantala, bumuwelta rin si Derek sa isang netizen na nagsabing lahat umanong nakakapareha niya sa proyekto ay “nabibiktima” niya.

Sagot ng aktor: “There is no truth to what you are saying. Andrea is the only leading lady that became my GF.”

(From Fashion Pulis)

Setyembre ng nakaraang taon nang kumpirmahin ni Derek ang kanyang relasyon kay Andrea, na kanyang naging leading lady sa isang proyekto.

Nito lamang Setyembre, inamin ng dalawa sa isang panayam na handa na silang pakasalan ang isa’t isa.

READ: Derek Ramsay sa relasyon kay Andrea Torres: ‘I’m praying na sana mapunta na ito sa kasalan’

Hindi naman direktang sinagot ni Derek ang tanong kung totoong hiwalay na nga ba sila ni Andrea.

Bukod sa aktres, ilan sa mga mga naging karelasyon ni Derek ay sina Angelica Panganiban, Solenn Heussaff, Cristine Reyes, at ang model na si Joanne Villablanca.