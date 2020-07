“‘Di po kayo Diyos’: Nikki Valdez naglabas ng saloobin tungkol sa ABS-CBN franchise hearing”

Umaasa ang mga bituin at mga empleyado na mabigyan ng tama at patas na desisyon ang ABS-CBN Franchise

Hindi napigilan ng Kapamilya star na si Nikki Valdez na maglabas ng kaniyang saloobin sa social media kaugnay ng pagdinig ng mga kongresista sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Isa si Nikki sa mga solid Star Magic artist na talent management ng ABS-CBN kaya naman hindi maiaalis ang pagbulalas niya ng saloobin sa mga kongresista na tumatalakay sa hearing ng ABS-CBN franchise.

“Paisa lang today ah bilang may panaka nakang signal! Wag po tayo masyadong walang hiya, congressman! Naturingan ka pang lawyer ano? Yan lang masasabi mo? Baka ikaw ang palusot!,” post ni Nikki sa Twitter. na mayhashtag na #IbalikAngABSCBN.

Kahit sa nasabing paisa lang, tila hindi napigilan ni Nikki ang sarili sa paglabas ng saloobin na patuloy ang pag tweet para sa home network.

“Paboritong laro nitong mga to talaga ang moro moro!!!!!!! Hoooooo!!!!! Sabi ko paisa lang pero diko talaga mapigilan!”

Ayon pa Kapamilya star naniniwala umano siya na may galit ang mga dumidinig sa prangkisa ng ABS-CBN. “Grabe… Kayo kayo nalang talaga nagkakaintindihan sa galit niyo sa ABS-CBN! Ayan po ang mga trapo sa gobyerno na binoto niyo! Panoorin niyo sila para makita ninyo ang resulta. Kakapagod kayo!”

Sa isang tweet pa ni Nikki, napatanong din ito sa kanyang post kung paano umano nasisikmura ng mga congressman ang mga issue na ibinabato nito sa ABS-CBN.

“Paano kaya nasisikmura ng mga congressman na ito ang ganito ano? Di po kayo Diyos. Ang pera nauubos. Ang posisyon sa gobyerno napapalitan. Ang kasinungalingan at kasamaan may katapusan. Lalabas at lalabas ang katotohanan!”

Dahil sa social media post ni Nikki, tila ilang netizen din pumuri sa tila tapang na maghayag ng kaniyang komento sa pagdinig ng kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN.

“Sa lahat ng talent ng Abs-Cbn ikaw lang at si @enchongdee777 ang naghahayag ng inyong nararamdaman pra sa hearing asan po ang boses ng ibang talents ngaun po sila kailngan. ABS-CBN is in the midst battle. They need you and others thank you @nikkivaldez_ #IbalikAngABSCBN”

“I am an ABS-CBN homegrown talent. Our company may not be perfect (which company is?) but just like any other employee, I need to fight for my home, my life. We deserve fair trial and due process!” tugon ni Nikki sa netizen.

Sa darating na Lunes July 5, magdedisiyon ang Congress kung pagbibigyan ba ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN na 65 years na sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.

Sa isang official statement na inilabas ng ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak, ipinaabot nito ang taos pusomg pasasalamat nito sa mga solid Kapamilya na patuloy ang suporta sa ABS-CBN sa kabila ng pinagdaraanan ng kompanya.

READ: Statement of ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak

Humingi rin ang ABS-CBN executive ng karagdagang dasal at panalangin para mabigyan ng patas at tamang desisyon ang mga congressman sa kanilang magiging hatol para sa Kapamilya network sa ngalan ng mga empleyado nito.