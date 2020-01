“Dianne Medina, ipinaliwanag kung bakit nagtagal ng dalawang taon ang engagement nila ni Rodjun Cruz”

Inalala ni Dianne Medina ang isa sa mga pinagdaanan nila ng asawa ang hindi inaasahang pagpanaw ng ina ni Rodjun Cruz.

Masayang nagkuwento ang aktres na si Dianne Medina-Cruz tungkol sa bagong buhay bilang may-asawa sa episode ng Magandang Buhay nitong Martes, January 14. Ayon kay Dianne, may labin-dalawang taon silang naging mag-nobyo ni Rodjun Cruz bago tuluyang ikasal kamakailan.

“Ang tagal na kasi naming mag-boyfriend-girlfriend e, 12 years. So parang for the longest time, nag-pray pa ako kay Lord no’n, sabi ko ‘Lord kapag eto wala pang plan’ –kasi siyempre I’m getting any younger. Sabi ko, ‘kapag hindi pa ito nag-propose ng 2017, kakausapin ko [siya] baka ayaw ko na. Kasi wala namang nangyayari. Parang nagiging stagnant na, dapat i-level up na ang relationship.

“Tapos the Lord answered my prayer, October 2017 he proposed. Tapos yun na, long engagement kami, two years,” kuwento ni Dianne na mag-iisang buwan nang kasal kay Rodjun sa ngayon.

Nang tanungin kung bakit umabot ng dalawang taon ang kanilang engagement, “Kasi parang gusto naming mag-plan na mag-build ng house muna before settling down. So inayos [namin] ng two years, bago magpakasal,” sagot ng aktres.

Pagpapatuloy ni Dianne, naging isa sa mga challenges nila bilang engaged couple ay ang hindi inaasahang pagpanaw ng ina ni Rodjun noong February 2019.

“Siguro more of nung challenge nun ay stressful kasi we were planning the wedding at the same time building the house. And challenge din yung mom ni Rodjun passed away in the same year. So ang daming challenges din along the way,” kuwento ng aktres sa mga momshie hosts.

Samantala, sa parehong interview din inamin ni Dianne na napre-pressure siya sa mga nagtatanong tungkol sa kung kailan sila magkakaroon ng anak.

“Medyo nakaka-pressure lang din yung ibang tao na nagtatanong. Sinasabi ko naman sa kanila na ‘yes of course, we’re planning, we’re trying,’ hopefully soon, sana ibigay ni Lord kaagad,” pahayag niya.

Bago matapos ang episode nag-iwan si Dianne ng kaniyang sweet message para sa kaniyang asawa.

“I promise you RJ, that I will love you unconditionally and I will always be here for you no matter what. And team tayo yun naman yung lagi nating pinag-uusapan teammates tayo, partner tayo sa lahat. Lalo na yung journey natin na to, yung bagong chapter sa buhay natin,” ani Dianne.