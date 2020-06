“Dianne Medina, Rodjun Cruz expecting a baby boy”

Dianne Medina and Rodjun Cruz shared their virtual gender reveal party in a vlog.

Dianne Medina and Rodjun Cruz are expecting a baby boy.

The celebrity couple revealed the news during a virtual gender reveal party for their third child, which they shared in Dianne’s newest vlog, uploaded on Father’s Day.

“It’s a boy!” announced Dianne and Rodjun.

[embedded content]

Rodjun, for his part, said: “Finally nalaman ko na na boy nga ‘yung anak namin ni Dianne. Sobrang happy ko talaga. Hindi ma-explain ‘yung feeling. Overwhelming. Actually, hindi ko alam sasabihin ko. Speechless talaga. Siyempre, thankful talaga ako. Answered prayer kasi nga nagkaroon nga kami ng baby ni Dianne. Tapos, kahit ano man, boy or girl, ‘yan, kung ano ‘yung blessing na ibigay sa amin ni Lord, mamahalin namin nang sobra.”

“Ngayon, siyempre, na nalaman ko na na baby boy, excited ako sa future namin. Alam ko na marami kaming magiging bonding moments, kasi paglaki niya, siyempre maglalaro kami ng basketball, maggi-gym kami together, magte-training kami. Papalakihin naming mabuti ‘yung baby namin. Pupunuin namin siya nang sobrang pagmamahal. Papalakihin namin siyang may takot sa Diyos at mapagmahal sa kapwa niya,” he added.

It was in April when Dianne and Rodjun first announced that they are expecting their first child.

The couple tied the knot last December after being in a relationship for more than a decade.