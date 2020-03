“Diether Ocampo na-‘carried away’ sa mga intense scenes kasama si Nathalie Hart”

“Kaya sabi ko, ‘Huy work lang ‘to ah,’” biro ni Diether Ocampo kay Nathalie Hart tungkol sa mga intimate scenes nila sa ‘Sunday Night Fever’ digital movie.

Sa unang pagkakataon nagtambal para sa digital movie ng iWant na Sunday Night Fever sina Diether Ocampo at Nathalie Hart. Sa kanilang interview sa PUSH Bets Live, ikinuwento nila ang naging experience bilang magkatrabaho sa naturang sexy love story na ito.

“Hindi madali yung mga eksena e, pero kapag nandon siya, laging masaya kasi makulit [siya], maraming mga nade-delay minsan na eksena dahil mas matagal pa ‘yung kuwento niya. Pero masaya, I really enjoy working with her,” pahayag ni Diether.

Paliwanag naman ni Nathalie, ginagawa niya lang magaan ang trabaho lalo na sa mga mabibigat na eksena.

“Kasi dapat light, dapat happy. Kasi mabibigat yung mga eksena namin so it’s not really —siyempre may mga situations na awkward, so ang ginagawa ko parang defense mechanism, I just strive to be happy and magpapatawa para mawala yung tension sa buong group,” ani Nathalie.

Dagdag na biro pa ng dating matinee idol, nangamba siya na baka madala siya sa mga intimate scenes nila ni Nathalie.

“It’s my first time to work with her. And siyempre to do [those scenes] may tension kasi, alam ko yung mga eksena namin medyo maselan, alam ko na baka ma-carried away ako dito. Kaya sabi ko, ‘Huy work lang ‘to ah,’” biro ng aktor na agad sinagot ni Nathalie ng “Hoy ah!”

Panoorin ang buong interview dito:

[embedded content]

Mapapanood ang Sunday Night Fever sa iWant. Bukod kina Diether at Nathalie, kasama sa cast ang beteranong aktor na si Ricky Davao. Ang naturang pelikula ay mula sa produksyon ng CineBro.