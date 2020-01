“Dimples Romana, emosyonal na nagpaalam kay Daniela Mondragon”

Sa pamamaalam ng lead cast ng afternoon teleserye na Kadenang Ginto, isa si Dimples Romana sa mga naging emosyonal at di napigilan na mapaiyak sa kanyang pamamaalam sa character ni Daniella Mondragon na nagtatak sa marami.

“Ay anu ba yan!!!! (Umiyak) sorry na pasensya na po!!! Pasensya na sinubukan ko lang alam mo nag ubos na ako kanina sa bahay eh! Siguro na overwhelmed lang ako ng sobra sobrang pasasalamat sa inyo!” emosyonal na kuwento ni Dimples.

Inilarawan rin ng character actress si Daniella na ang nakasama niya sa loob ng 16 na buwan.

“Sa creatives po for creating Daniella, for the way that she is, she is flawed she is intense she is angry and all of those emotions are inside of me for 16 months pasensya na kayo medyo ano ako” sabi pa ni Dimples.

Nagpapasasalamat din si Dimples sa lahat lahat ng good news at blessings na ibinigay sa kanya ni Daniella Mondragon.

“Sobrang na blessed po kaming lahat dito hindi lang blessings inside of Kadena but blessings as a family,” pahayag niya.