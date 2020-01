“Dimples Romana, may update sa mga kapamilya niyang apektado ng pagputok ng Bulkang Taal”

Nanawagan ang aktres na si Dimples Romana sa mga nais pang magpa-abot ng tulong para sa mga nasalanta ng pagputok ng Taal Volcano.

Nagbigay ng update ang guest momshie-host na si Dimples Romana tungkol sa kaniyang mga kapamilyang nagbabantay ng kaniyang dalawang bahay sa Batangas at Cavite.

Matapos ang ilang araw mula sa pagputok ng bulkan, at pagpapalikas sa mga taong malalapit sa Taal, kinumpirma ni Dimples na nasa maayos nang kalagayan ang kaniyang mga kapamilya sa ngayon.

“Kasi may mga pamilya ako doon e, yun kasi ang turing namin sa amin mga [caretaker]—sina tatay, from Calaca, at sila tatay from Alfonso, we have to check on them right away. Kasi kahit anong sabihin mo, yung tao yung pinaka importante. Kasi yung property pwede yun ayusin, pero I wanted to make sure na safe sila, and they are okay,” kuwento ni Dimples sa mga kapwa momshie hosts.

Nanawagan ang aktres sa mga nais pang magpa-abot ng tulong para sa mga apektado ng kalamidad sa Batangas, na kasalukuyan pa ring may pangangailangan.

“Marami sa atin ngayon, very concerned tayo sa mga nakikita natin, napapanood natin. Pero minsan ako lang kasi, kahit marami nang nakaligtas sa tinatawag nating, 40 km danger zone, marami pa rin sa mga kapamilya natin ang nangangailangan ng tulong,” panawagan ni Dimples.

Sa parehong episode din, naging emosyonal ang mga momshie hosts sa kuwento ng dalawang taga-lokal ng Batangas, ang mag-amang sina Kuya Ricky at Kuya Eddie, na nakaligtas at nagawang mag-ligtas ng iba, sa kasagsagan ng pagsabog ng bulkan.

“Habang pinapanood ko si kuya Ricky, nakakahabag, kasi ano tayo e, we’re human beings we are connected. Nakakaramdam tayo. Kagaya nung tapang ni Popshie Eddie, kapag ikaw nga naman ang anak, parang gusto mo na lang na ‘Tay dito ka nalang, para ligtas tayo.’ Pero sa ganitong pagkakataon, fresh na fresh pa kay kuya Ricky yung pakiramdam na gano’n,” emosyonal na pahayag ni Dimples habang kapanayam ang dalawang bisita.