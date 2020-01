“Dimples Romana sa mga blessings na natatanggap ngayon: ‘Hindi ko masyadong ma-celebrate pa’”

Dahil sa kalagayan ng kaniyang asawa ngayon, aminado si Dimple Romana na hindi niya pa masyado ma-celebrate ang mga blessings na natatanggap niya.

Sa kabila ng sunud-sunod na TV at Film projects, at kaliwa’t-kanang endorsements, aminado ang aktress na si Dimples Romana na hindi niya pa kayang mag-celebrate ng husto dahil sa pinagdadaanang kalusugan ngayon ng asawa niya.

Sa interview ng press sa aktres, naging bukas si Dimples tungkol sa kaniyang pinagdadaanan sa pamilya habang binabalanse ang trabaho.

“You know I’m a very strong woman, and I try not to speak about my family so much, because I owe them their privacy. So Boyet is just getting to that tip top –nagpapagaling pa kasi siya hanggang ngayon,” update ni Dimples sa press sa naganap na bloggers’ conference para sa kaniyang pelikulang Block Z.

Maaalalang naging emosyonal si Dimples sa interview niya sa Tonight With Boy Abunda , habang ikinukuwento ang kalagayan ng kaniyang asawa.

Pagpapatuloy ng aktres, “So as much as I want to celebrate many many blessings, hindi ko masyadong ma-celebrate pa. Siguro darating tayo doon. Siguro kaya din ine-extend ni Lord yung pampaganda nang hanggang 2020 ko, kasi very supportive si Boyet.

“Can you imagine, hindi niyo ako nakitang nawala kahit saan. Pero, hindi rin ako nawala sa bahay. So you can imagine, I had to go in between tapings and shootings to be with my husband, because he needs me. Kailangan na kailangan niya ako. And kung kilala niyo ko alam niyong napaka importante sa akin ng pamilya kasi hindi niyo rin ako makikita dito kung wala ring nilang suporta.

“Ako parang, the feeling is a bit mixed because I am super grateful for all the blessings that came in 2019,” pahayag ng Kadenang Ginto actress.

Isa si Dimples sa mga cast ng inaabangang zombie movie ng Star Cinema, ang Block Z. Sa direksyon ni Mikhail Red, mapapanood ang Block Z sa mga sinehan simula January 29.