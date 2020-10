“Director Cathy Garcia-Molina on celebrities switching networks: ‘Hindi kasi ako puwede mag-judge’”

Pakpak ng Pangarap organizer Cathy Garcia-Molina weighs in on the issue of Kapamilya celebrities moving to other networks.

Director Cathy Garcia-Molina has been busy with her advocacy to help raise funds to help provide laptops to 100 deserving students who need it for distance learning requirements. The Star Cinema director admitted there is an upside to having to switch to a work from home set-up while focusing on her upcoming Pakpak ng Pangarap fundraising event.

“Sa totoo lang, pangit man pakinggan kasi may mga taong namatay and kumbaga na-ospital. Pero para sa akin, isa itong sagot dun sa hiningi kong puwede kaya akong mag-24/7 with my children. Nangyari siya. So merong part, sa lahat naman ng pangit sa buhay, meron talaga yun na ka-partner na maganda eh. Depending on how you look at things. So to me, yung pandemic, ito yung positive sa akin. I am with them. Wala naman kami sa opisina so andito ako sa bahay nagtatrabaho. I may not be with them talaga but they know they can always come up. Asa third floor lang ako eh. Yun yung window na naibigay sa akin ng pandemya na nagawa ko yung pangarap ko matagal na to be with them,” she said during the Pakpak ng Pangarap virtual presscon held earlier this month.

During the event, direk Cathy was asked to weigh in on her thoughts regarding Kapamilya talents who switched networks shortly after the ABS-CBN shutdown last July.

“Ako kasi kung wala na namang kontrata na namamagitan legally, parang wala naman. Kasi ang ABS-CBN hindi naman ganung klase na kahit wala ng maibigay na trabaho eh pipigilan ka di ba? Kasi alam naman nila na kailangan. Ako wala akong trabaho ngayon. Sa totoo lang, itong buong team ko hindi pa sumusuweldo sa akin ito. Hanggang ngayon hindi pa kumikita ang Nickl Entertainment kasi it takes a while. I am growing my numbers sa followers. Kung kumita man kami, hindi enough para mapasuwelduhan ko sila and sa expenses of running a company. But you just believe and hope that someday darating din kami dun. So I’m sure naiintindihan ng ABS-CBN yan and kung may choice rin naman itong mga artistang ito, I’m sure they wouldn’t do that. Hindi kasi ako puwede mag-judge ng ganun kasi hindi ko sila kayang pakainin eh. Maybe I can do that if I am going to give them what they need di ba? I cannot do that so parang understandable naman,” she explained.

Direk Cathy said she has no plans to work for other networks but says anything is still possible during this time.

“Kahit nga ako eh malay niyo di ba? Hindi hindi (laughs). Alam niyo, alam naman ng ABS-CBN ang loyalty ko sa kanila. But then kung halimbawa naman akong lilipat, eh siguradong may basbas nila. Sigurado yun. Hindi ako bigla na lang mawawala. Si direk Olive (Lamasan) I am always in constant know and si tita Cory (Vidanes) and si president Carlo (Katigbak). Alam nila yung ginagawa ko. May basbas naman,” she added.

To buy tickets to the show “Pakpak Ng Pangarap,” please visit www.ktx.ph.