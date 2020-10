“Director Cathy Garcia-Molina warns of her online poser: ‘Alam niya lahat tungkol sa akin’”

Pakpak ng Pangarap organizer and director Cathy Garcia-Molina asks help from the media to help report her online poser.

During the virtual presscon for her upcoming online fundraising auction “Pakpak ng Pangarap,” happening on October 31, director and Nickl Entertainment head Cathy Garcia-Molina asked help from the media not just to help promote and support her advocacy to help provide 100 laptops to deserving Filipino students but also to help report a poser online who has been soliciting money from her friends and family. She revealed her dilemma during the mediacon last October 22.

“Itong poser kong ito, ilang linggo na, siguro last month pa, nanghihingi. Poser ko siya parang ako talaga kasi alam niya lahat tungkol sa akin. Pictures ko, kaibigan pa ibang artista dun kasi akala nila ako. Pamangkin [ko] nag-message sabi niya, ‘Pinapatanong po ng tatay ko kamusta po kayo. Okay daw po ba kayo? Kasi nag-post daw po kayo na you’re in need of help, ganyan, ganyan.’ Kaninang umaga akala ko tumigil na siya, but I got a call from my Globe relations manager. Sabi niya, ‘Direk, did you message me this morning sa messenger po?’ Sabi ko hindi. ‘Atsaka hindi naman tayo friends sa messenger,’ sabi ko. Sabi niya, ‘Nag-message ka po. Nanghihingi kayo ng load. Buti na lang alam kong hindi kayo yun kasi alam niyang nasa Globe ako eh.’ Alam niyang naka-linya ako eh. So blinock niya agad,” she shared.

The Star Cinema director said she is saddened by the unknown individual who has been using her name just to solicit money. “Ang hirap tumulong minsan kasi katulad nun, baka isipin ng mga tao na humihingi ako ng tulong. Hindi ko alam kung ilan na ang nagbigay sa kanya. Ang pangit lang. Sabi ko okay lang kung poser, okay lang tutal nag-po-promote naman siya ng aking mga bagay bagay. Pero yung manghingi ka, under the disguise of my name, is not right anymore. Kaya minsan yung mga artista natin kahit willing tumulong, medyo ano rin sila kasi totoo ba ito o hindi? That’s why with me there asking for help, alam naman nila na hindi ko sila gagantsuhin. Kaya siguro mas maluwag sa kanila kasi alam nilang mapupunta sa matino. Kasi lahat ng proceeds nitong Pakpak ng Pangarap zero walang kukunin ang Nickl Entertainment. We really just want to help,” she said.

Despite having repeatedly reported the profile online, direk Cathy said she feels helpless because of how much the poser knows about her security. “A friend of mine tinulungan na ako kaya daw nasasagot daw lahat ng security questions. So hindi ko na alam. Puwede ko daw ipa-NBI kung magkakaroon ng talagang deal na magbibigay na act, yung parang ganun. It’s so hard. Hindi ko alam. Sana nanunuod siya sa akin and I hope I’m okay with you pretending to be me but please do not ask for things like that. I don’t do that. Kasi kung ako may kailangan, personal akong pupunta sa mga kaibigan ko and dahil kaibigan ko sila, I will not post on my wall and ask for help. Nalungkot naman ako sa self ko, my God (laughs). Kung wala na ako, I will not beg around asking for load,” she added.