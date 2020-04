“Director Darryl Yap gagawa ng Pinoy version ng Boys Love (BL) series”

Balak ni Direk Darryl Yap na maipalabas ito sa April o May ngayong taon.

Maraming Pinoy na mahihilig sa kilig love stories ang na-hook sa mga Thai series na may Boys Love (BL) na tema habang sumasailalim ang bansa sa Enhanced Community Quarantine dahil sa COVID-19 pandemic.

Naging talk of the town ang kakaibang love story ng BL na hindi pa masyadong nai-explore sa Philippine television dahil sa pagiging conservative ng mga Pinoy.

Hindi pa kasi ganun ka-open ang Pinoy televiewers na makapanood sa TV ng isang man to man love affair. Though, nagagawa naman ito ng ilang filmmakers sa pelikula.

Pero dahil sobra itong pinag-usapan at naging very interesting sa audience kaya siguradong matutuwa sila sa balitang magkakaroon na ito ng Pinoy version.

Ayon mismo ito kay Direk Darryl Yap of the blockbuster film Jowable na pinagbibidahan ni Kim Molina at prinodyus ng Viva Films.

Inanunsiyo ito ng director sa kanyang social media accounts at sinabing kasalukuyan na niyang sinusulat ang istorya ng Pinoy version ng BL series na merong working title na Sakristan.

“Sweet. Scandalous. Sincere,” description niya sa upcoming series.

Ayon pa kay Darryl, magkakaroon ito ng 8 episodes at ang nationwide premiere ay bago matapos ang April o sa May of 2020. Hindi naman binanggit ng direktor kung saang channel ito mapapanood.

Dagdag na post ni Direk Darryl, isang brave attempt o malaking hamon para sa kanya ang i-break ang konserbatibong norms ng Philippine society sa gagawin niya series.

“A Brave attempt of a Filipino Filmmaker/ Online Creator to break the conservative grounds of the PH Social Media as he tackles BOYS LOVE in a Catholic Country,” wika pa niya sa Twitter.

Sina Zach at Christian ang magiging pangunahing tauhan ng Sakristan. Christian will be played by Henry Villanueva, isa sa mga aktor na bumida sa VinCentiments Facebook page na kilala sa viral videos noon na tulad ng Jowable and KPL (Kung P’wede Lang).

Hindi naman binanggit ni Yap ang pangalan ng aktor na gaganap sa character ni Zach.

Ang bandang The Juans naman ang kakanta ng original soundtrack ng BL’s local version.