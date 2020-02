“Director Irene Villamor reveals why JC Santos was shy about doing ‘On Vodka, Beers, and Regrets’”

Director Irene Villamor talks about her working relationship with her stars Bela Padilla and JC Santos.

In her fourth major movie project, director Irene Villamor admitted that there is a heavier approach to romance in On Vodka, Beers, and Regrets. “Yung paano yung pag-cope, paano dinadala, paano sinasagad, paano nasasaktan but still maintaining yung katinuan. At saka kung papaano mag-move on dun sa pain na dala dala. Dun kasi sa character ni Jane (Bela Padilla), pinakita kung paano siya mag-le-let go nung lahat ng sakit,” she said.

The talented director said she enjoys working with her former Meet Me in St. Gallen star Bela Padilla because they are also good friends offscreen. “Kasi magkaibigan na kami ni Bela tapos si JC nakakainuman so yung rapport sa amin madali kasi magkaibigan kami. Dito mas mature yung role niya. So ibang part of her madaming pinagdadaanan sa kanyang personal life na-relate niya talaga or nakuha niyang motivation. Mas malalim yung approach sa character niya,” she explained.

Direk Irene revealed that leading man JC Santos was initially shy during their first shooting days because of the rapport she already had with Bela. “Kasi magkaibigan kami ni Bela tapos para siyang papasok sa barkada namin, parang ganun. Although sila naman magkaibigan sila ni Bela. At saka very conscious kasi si JC, so bago sa kanya yung konsepto na maglalaro sa set na masaya. Medyo hindi ako masyadong disiplinado (laughs). Kami kasi anything goes so parang kaya siya nahihiya. Sabi ko, ‘Hindi magwawala lang tayo dito. Masaya ito.’ Yun na yun,” she said.

After admitting in a previous interview that she has a tendency to share parts of her life in her script, direk Irene said both JC and Bela’s characters contain elements of her. “Yung manginginom? Baka yun, yung part na yun. Or the part of me siguro dito is yung kay Francis (JC), mas yung character ni Francis. Mas dikit ako sa kanya,” she added.