“Director Sigrid Bernardo nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa ‘Untrue’ stars na sina Xian Lim at Cristine Reyes?”

Umaasa ang direktor na matutuldukan na ang pang-iintriga sa kanila ni Xian Lim.

Todo ang naging papuri ng direktor na si Sigrid Andrea Bernardo sa mga bida ng kaniyang pelikulang “Untrue” na sina Xian Lim at Cristine Reyes.

Kuwento ng direktor hindi naging madali ang pag buo sa pelikula kaya labis ang kaniyang naging pag hanga para sa dalawang aktor.

“Alam nila na mahirap mag-shoot sa Georgia, meron kaming time lang. Hindi naman kasi tulad sa Pilipinas na 24 hours ka mag-shoot. Sa Georgia may time lang, so parang ang treatment namin ay parang stage play, we rehearsed the blocking, we rehearsed the line dito sa Philippines so pagdating doon, alam na nilang lahat. So It’s really for them din e hindi, para sa akin, para hindi na tayo magpa ilan-ilang takes so madali natin matatapos ‘yung pelikula. Wala naman silang naging problema doon,” tugon ng direktor sa press sa naganap na special screening ng pelikula nitong Lunes.

Dahil sa limitadong panahon, bilib rin daw ang direktor sa naging dedikasyon ng kaniyang mga artista sa kanilang trabaho.

“Mahirap ‘yung shoot, of course kasi maraming takes, kasi ang daming characters ang pino-portray nila and you will know why when you watch the film, mahirap talaga, pero they are very professional and very disciplined and very patient, because alam rin nila na hindi ako papayag na ‘basta lang’. Sometimes, I think na parang bakit hind namin makuha, they’re kind of frustrated with themselves, pero they know naman na aalagaan ko sila and I’m happy that they trusted me to direct this,” sabi pa niya.

Bilang direktor rin, inamin niya na mitikoloso at naging mabusisi siya sa kaniyang trabaho na naging dahilan tila ng pagkakaroon nang di pagkakaunawaan sa kaniyang mga artista.

“I don’t want to say na wala naman naging problema or what. But for me during the shoot, wala akong problema sa kanila, [Cristine Reyes and Xian Lim] wala akong masasabi sa kanila they’re all professional,” aniya.

Hindi rin itinanggi ng direktor na parte ng pag buo ng pelikula ang mga biglaang problema sa set.

“Lahat naman ng production nagkaaroon ng problema ako sa akin wala na ‘yun . I don’t know doon sa mga blind item, I don’t know with Xian [Lim], Siguro si Xian na lang tanungin niyo (laughs),”

Nagkaroon man ng mga problema, naniniwala rin ang direktor na naging maayos at naging maganda ang kanilang pelikula.

“Hindi ko naman sinasabi nagkaroon ng problema, sa production, lahat naman nagkakaroon ng problema, pero ang importante na solved naman siya and tapos na, let’s move. I think we have a good film for everyone to see, we did our best and im very proud of them and they should be proud of themselves kasi they did a good job for this,” pahayag pa niya.

[embedded content]

Matapos ang “Untrue” tutok ngayon ang direktor sa balik-tambalan nina Alessandra De Rossi at Empoy Marquez sa pelikula.