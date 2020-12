“Direk Antoinette Jadaone, nagbigay babala sa mga namimirata sa ‘Fan Girl’”

Umapela si Direk Tonet Jadaone na huwag piratahin ang bago niyang obra na ‘Fan Girl.’

Sa kabila ng kaliwa’t-kanang paalala sa publiko, hindi pa rin tumitigil ang ilan sa pamimirata ng mga pelikula sa kauna-unahang online Metro Manila Film Festival.

Kaya naman umapela ang direktor na si Antoinette ‘Tonet’ Jadaone sa netizens na itigil na ang pamimirata sa kanyang pelikula na Fan Girl.

Sa isang Instagram post kung saan ibinahagi niya ang saloobin ng mga bida ng pelikula na sina Paulo Avelino at Charlie Dizon tungkol sa pamimirata, nakiusap si Direk sa mga nagtatangkang piratahin ang kanyang bagong obra.

“We’re asking as nicely as possible: please don’t reproduce and distribute the film illegally,” ani Tonet.

Dagdag pa ni Tonet, may karamptang parusa na nag-aantay sa lalabag sa anti-piracy act o batas na nagbabawal sa pamimirata.

“MMFF and UPSTREAM are tripling their efforts to catch acts of piracy and the consequences are very, very real. You wouldn’t want to start the new year in jail,” saad ni Tonet.

Isa ang Fan Girl sa mga pelikula na hinahangaan ngayon ng mga netizens online. Kaya naman sa isa pang Instagram post, pinasalamatan naman ni Direk Tonet ang mga taong patuloy na sumusuporta sa pelikula.

“Been reading your tweets and reviews abt #FanGirlMMFF MARAMING SALAMAT. Word of mouth works. Thank you — you are our influencers.” ani Tonet.

Dagdag pa niya: “Brings me back to my Six Degrees and Tadhana days of promoting a film. It’s a new way to watch movies and we’re overwhelmed by the support.”

Lubos naman ang pasasalamat ng mga bida ng pelikula na sina Paulo Avelino at Charlie Dizon para sa mga natatanggap nilang sa pagganap nila sa pelikula.

Samantala, marami naman ang nasungkit na nominasyon ang Fan Girl kabilang na ang Best Actor Award para kay Paulo Avelino at Best Actress Award naman para kay Charlie Dizon.

Gaganapin ang MMFF 2020 Gabi Ng Parangal ngayong Linggo ng Gabi, Disyembre 27.

Ilan pa sa mga pelikulang kasama sa MMFF 2020 ang Coming Home, Isa Pang Bahaghari, Magikland, Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandanang Itim, Pakboys Takusa, Suarez: The Healing Priest, Tagpuan, The Boy Foretold by the Stars, at The Missing.