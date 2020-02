“Direk Chito Roño, ibinahagi kung bakit niya gustong gawing pelikula ang ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’”

Para kay Direk Chito Roño, kakaiba ang kuwento ng ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’

Tapos na ang story conference ng movie adaptation ng mystery novel ni Bob Ong na Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan at nasa pre-prod stage na ngayon ang Regal Entertainment at Black Sheep para sa nalalapit na syuting ng pelikula.

Ayon kay Roselle Monteverde ng Regal, very faithful sa novel ang pelikula dahil ang author nitong si Bob Ong ang sumulat ng screenplay.

“Maraming nagtatanong sa mga netizens natin kung sana daw true to what it is ang novel and we’re assuring you na it is, kasi mismong si Bob Ong ang nagsulat ng screenplay,” paniniguro niya.

Paano ba nabuo ang idea na gumawa ng panibagong horror movie ang Regal at si Direk Chito Roño?

“Sabi ko, ‘Chito, gawa naman tayo ng horror,’ kasi kakatapos lang nung Signal Rock. Sabi ko, ‘Horror naman tayo.’ Ayun, na-present niya yung Mama Susan sa akin. Do’n nag-start,” kuwento ni Roselle.

“Nabasa ko yung libro,eh. Unique ang istorya niya. Iba-iba yung perspective niya sa buhay. Akala moang bait-bait ni Galo, kawawa siya, later on mo lang malalaman kung talagang sino siya, si Mama Susan ang magri-reveal,” sey naman ng director kung bakit niya nagustuhang gawan ng movie version ang nobela ni Ong.

May mensahe naman ang premyadong director sa kanyang cast na pinangungunahan ni Joshua Garcia bago magsimula ang shooting.

Aniya, “Know your script. Actually, mahirap ngayon kasi medyo may mga conflict yung characters ng pelikula. Pero ang ina-ano ko, as an actor gusto kong mag-contribute sila sa script ng pelikula, hindi kami yung basta kung anu-ano lang. Unique factor sana from them na puwede naman naming pag-usapan kung anong klaseng karakters ang gusto nila.”

Ano naman ang expectations niya kay Joshua sa pelikula?

“Ang problema ko talaga dito, kasi napaka-centric talaga kay Galo ang istorya. Kung nabasa mo yung libro diary-based siya. Siya ang sumusulat nung diary at nangyayari sa kanya. Iba-ibang levels yon—may level siyang lying, may level siyang katotohanan – iba-ibang levels.

“Magaling naman si Joshua. Napanood ko siya sa Love You To The Stars and Back at ang galing niya,” sabi pa ni Direk Chito.

Sa tanong kung isasali nila ang pelikulasa Summer Metro Manila Film Festival, si Rosselle na ang sumagot. “Depende kung kailan matatapos, saka na natin pag-usapan. Hahaha!”

Sinegundahan naman ito ng director at sinabing, “Kasi mahaba akong mag-post prod, eh.”

Bukod kay Joshua ay kasama rin sa cast ng Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan sina Angie Ferro, Kelvin Miranda, Henz Villaraiz, Patrick Quiroz, Miko Gallardo, Melissa Mendez, Ricardo Cepeda, Menggie Cobarrubias, Ricky Davao, Phiona Raymundo, Yñigo Delen, Rhed Bustamante, Miggs Cuaderno, at Ms.Odette Khan.