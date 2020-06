“Direk Darryl Yap, naniniwalang panahon na para magkaroon ng BL series sa nag-iisang Kristyanong bansa sa Asya”

Direk Darryl Yap, ang BL series na ‘Sakristan’ ay di lang para sa LGBT community.

Pagkatapos gawin ang blockbuster film na Jowable ng Viva Films, itinuturing ni Direk Darryl Yap na ang Pinoy BL series na Sakristan ang one of the most important projects he has done in his career.

Aniya, “Sobra lang po lumapit ’yung script kasi it was by the haters din, eh. Para sa akin po, napakalapit nito, and I’ll be very confident and courageous to say that the script of Sakristan is far far better than Jowable.”

“Sobrang favorite ko lang po siya. Feeling ko, nagku-quarantine ako dahil dito. So, I’m really, really excited. Noong binubuo ko pa lang po ito, alam ko po sa sarili ko na I’ve done something better than Jowable. So, I’m just really proud of it,” patuloy na pahayag ng director sa aming virtual presscon.

Gusto ring linawin ni Direk Darryl na hindi lang para sa LGBT audience ang Sakristan. Puwede rin daw itong panoorin ng mga konserbatibong babae at straight guys.

Lahad niya, “Ayoko pong binubukod ang komunidad. Dapat po ito para sa lahat. Dito nila mas maiintindihan, lalo na po ng mga konserbatibo, kung ano ang kalbaryo, sakripisyo, paghihirap, sarap, at ginhawa ng mga—hindi lang naman ng sakristan—nagkaroon ng pagkakataong umibig sa kapwa niyang lalake. O kaya yung mga tunay na lalake na nagkakaroon ng pagkakataon na inuusbungan ng pakiramdam sa kapwa nila.”

Bagama’t isang fiction ang Sakristan ay malapit daw ito sa katotohanan kaya hindi naiwasang mag-react ng mga dating sakristan o mga relihiyoso sa istorya ng mini-series.

“My scripts will always be very honest to reality. As much as I want to say na ito po ay fiction, marami rin po kasi akong kaibigan, mga kakilala na may ganitong sitwasyon,” sambit pa niya.

Ano ba ang challenge sa paggawa ng BL series sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa tulad ng Thailand?

“Para matawag siyang BL series, dapat po ang nagsulat, ang writer ay babae. Ang setting ng kwento ay dapat normal na sa kanila ang mga magkakarelasyon na lalake so, at first po, nahihirapan po ako coming from a Catholic country, the only Catholic country in Asia.

“But then again, I challenge myself na alam kong may mga realidad na nangyayari sa paligid at hindi lang ito kathang-isip kaya minabuti ko pong sagutin ang challenge ng mga ‘normal’ na gumawa ng isang BL series.

“Ang kwento ko po ay nakaangkla pa rin sa katotohanan at realidad ng mga pinagdadaanan, hindi lamang ng mga altar servers or ng mga acolytes kung hindi po ng mga binata na dumadaan sa ganitong phase ng kanilang buhay.

“So, gusto ko pong ma-ishare ’yon sa maraming mga Pilipino na nahuhumaling sa kwento ng iba nating kapitbahay sa Asya, kaya naisip ko na panahon na upang mailahad naman ng nag-iisang Kristyanong bansa kung paano ang pinagdadaanan ng mga lalakeng nai-inlove sa kapwa nila dito sa ating bansa.

“Pero sinabi ko po sa kanila, kung gagawa po ako ng BL series, hindi po ito kasing bait ng sa Thailand, sa Japan, at sa Korea,” paliwanag ng director.

May walong episodes ang Sakristan na pinagbibidahan nina Clifford Pusing (as Zach) at Henry Villanueva (as Christian). Tapos nang ipalabas ang naunang tatlong episodes – Touch Move, Bangkok at Cuerdas – kaya may lima pa na dapat abangan. Napapanood ito sa VinCentiments YouTube channel.