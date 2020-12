“Direk Joel Lamangan, nagka-COVID-19”

Papunta dapat sa taping si Direk Joel Lamangan nang nalaman niya na nag-positibo siya sa COVID-19.

Inamin ng premyadong director na si Joel Lamangan sa ilang press people na dumalo sa preview ng Metro Manila Film Festival entry niyang Isa Pang Bahaghari na nagpositibo siya sa COVID-19 virus ilang linggo na ang nakakaraan. Wala naman daw siyang intensyon na ilihim ito.

Aniya, “Dyusko! Bakit aayawan kong banggitin, hindi naman cancer. COVID naman yon. After 14 days (ng quarantine), tapos na!”

Hindi na rin daw kinailangang magpa-quarantine ng director sa ibang lugar.

“Sa bahay ko lang. Walang nahawa. Ay! Hindi pala! Si Jim (Pebengco) nahawa,” pag-amin niya.

Si Jim ay ang long-time partner ni Direk Joel na kasama rin sa Isa Pang Bahaghari.

“Pero yung iba, hindi naman nahawa… wala. Kasi bawal pumanhik sa itaas (ng bahay). Nasa itaas ako, eh. Hinahatiran na lang ako (ng pagkain),” natatawa niyang kuwento.

Malaking tulong din daw sa kanyang paggaling ang pahinga at vitamins na iniinom.

“Vitamins lang at rest at positive thinking. Sabihin mo, ‘Mane-negative ako!’”

Ayon pa kay Direk Joel hindi raw siya natakot ma-COVID.

“Mas masahol pa roon ang sakit ko. Inatake na ako sa puso. Hindi naman ako namatay! Dyusko, ang COVID!” bulalas pa niya.

Gagawa sana ng isang TV project noon si Direk Joel nang bilang mag-positibo siya sa virus.

Kuwento niya, “Paalis na ako noon, tapos kringgg! May tumawag. ‘Direk, hindi ka pwedeng umalis.’ ‘Bakit?’ ‘Positive ka!’

“Nagpagamot ako at nag-isolate. Naggamot ng vitamins, vitamins, vitamins! Tapos, after 14 days, nagpa-swab na naman ako… Negative! Diretso agad ako sa Anak ng Macho Dancer!”

Samantala, proud si Direk Joel sa performance n mga artista niya sa Isa Pang Bahaghari na pinagbibidahan ni Nora Aunor kasama sina Phillip Salvador, Maris Racal, Joseph Marco, Zanjoe Marudo, Michael de Mesa at Sanya Lopez.

“Lahat sila, mahusay rito, I’m very proud to say. Akala ko nga hindi ninyo magugustuhan,” wika pa niya. “Salamat naman nagustuhan mo,” dagdag niya.

Sa palagay ba niya ay hahakot din ng awards ang Isa Pang Bahaghari sa MMFF?

Sagot niya, “I hope. I hope, I hope, I hope, I sincerely hope. Parang feeling ko kasi, naapi-api ito, eh, last year sa Metro Manila Film Fest, tapos naging Summer MMFF. So, para ngayon uli babawi ito!”

Ang Isa Pang Bahaghari ay prinodyus ng Heaven’s Best Entertainment (HBE) na siya ring producer ng Rainbow’s Sunset.